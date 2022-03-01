Псковичей просят помочь спасти от голодной смерти жителей зооприюта

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Подопечные зооприюта «Лесопилка» могут остаться без еды в ближайшее время. Об этом сообщили в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

Как рассказали волонтёры, в приюте заканчиваются рис и гречка.

«Цены на эти крупы сейчас космические! А мы все равно должны просить помощи, зная, как тяжело сейчас всем!» - написали сотрудники приюта.

По их словам, на сегодняшний день в приюте проживает более ста животных, многие из которых больны.

«Друзья, мы просим помощи в покупке круп. Будем благодарны любому количеству», - обратили к жителям Пскова зоозащитники.