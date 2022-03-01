Как мартовские выходные скажутся на оплате труда псковичей, рассказал эксперт

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В связи с Международным женским днём начавшаяся неделя станет для псковичей шестидневной, а понедельник следующей недели – выходным. Отобразится ли это как-то на зарплатах жителей Псковской области, рассказал эксперт по трудовому праву Александр Южалин.

Отметим, так как в субботу псковичи будут работать за понедельник, являющийся предпраздничным, а поэтому сокращённым, продолжительность рабочего дня будет уменьшена на час.

По словам эксперта, сокращение рабочего дня, выходной посреди недели и перенос выходного с субботы на понедельник никак не скажется на зарплатах псковичей. Важно уточнить, что это касается тех сотрудников, кто работает по пятидневке.

А тем работникам, кто выполняет свои обязанности по графику, следует ориентироваться на утвержденные организациями расписания.