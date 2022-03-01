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Общество1 марта 2022 12:43

«Закрываться и плакать»: ситуация с Украиной сказалась на работе псковского общепита

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Использующие кассовую систему Poster точки общественного питания Пскова столкнулись с серьёзными трудностями на фоне ситуации с Украиной, пишет ПАИ.

Теперь на администраторском сайте вместо привычных окон всплывают призывы выходить на улицы городов.

Ситуация привела в ужас директоров псковского общепита. По словам одного из них, в данных обстоятельствах выполнять требования законодательства Российской Федерации к хранению и продаже алкоголя или продуктов невозможно.

«Очередь на переход на другие кассовые системы составляет до двух недель. Что делать дальше — непонятно: либо нарушать, либо торговать из-под полы и все равно нарушать. Либо всех увольнять, закрываться и плакать», - делится директор сети кофеен в Пскове.