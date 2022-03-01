Неизвестная каменная постройка стала находкой археологов в районе Троицкого моста в Пскове

.

Частично уходящую под дорожную насыпь каменную постройку обнаружили в ходе земляных работ по перекладке инженерных сетей в районе Троицкого моста в Пскове. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

На 3d-сканах можно увидеть открывшийся объем постройки – сводчатого помещения, частично перекрытого более поздней кладкой. Примечательно, что пол помещения расположен почти на пять метров ниже современной дневной поверхности.

Как рассказали археологи, в данном районе были расположены два объекта: церковь Иоанна Богослова на Снетогорском дворе на стене и старая Государева больница Живоносного Источника у Рыбницких ворот - первое казённое благотворительное учреждение в Пскове.

.

.

Историкам не удалось точно определить, какой из двух объектов был обнаружен в ходе земляных работ. Сообщается, что специалисты провели 3d-сканирование и законсервировали находку.