Водитель снёс столб со светофором в центре Пскова минувшей ночью

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Водитель ВАЗ-2110 врезался в столб со светофором на Октябрьской площади прошедшей ночью, пишет Telegram-канал «Псковская сводка» со ссылкой на ПАИ.

По предварительной информации, водитель либо потерял управление, либо сделал это намеренно. Из-за силы удара светофорная опора практически опустилась на землю и больше не работает.

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Известно, что автомобиль псковича также сильно повреждён. 27-летний виновник ДТП был доставлен в больницу.

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На место случившегося выезжали сотрудники АСС, ДПС, Скорой помощи и пожарной службы.