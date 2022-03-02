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Общество2 марта 2022 6:48

В Пскове подсчитали, во сколько обойдутся масленичные блины в этому году

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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С 28 февраля началась масленичная неделя. Псковстат подсчитал, во сколько псковичам обойдётся главное блюдо этой недели.

Оказалось, что за традиционное лакомство горожане заплатят 72,76 рублей. Отметим, статисты выбрали рецепт, для которого требовалось шесть ингредиентов: молоко, яйца куриные, мука, сахар, подсолнечное масло и соль.

Самыми дорогими продуктами в рецепте стали молоко (32,66 рублей за 0,5 л) и яйца куриные (21,49 рублей за три штуки).

Примечательно, что для подсчётов были взяты средние цены на продукты питания по Псковской области на 18 февраля 2022 года.