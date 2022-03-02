Туманность «Чайка» попала в объектив псковского астронома-любителя

Фото: Петр Митрофанов

Туманность «Чайка» в созвездии Большого Пса запечатлел псковский астроном-любитель Петр Митрофанов. Фотографию, сделанную недалеко от деревни Лютые Болоты в Порховском районе, пскович разместил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «Вконтакте».

Как рассказал Петр Митрофанов, снимки были сделаны на объектив F200мм.

Одна из пользователей восхитилась снимком в комментариях и поблагодарила псковича за удивительные фото.

«Как ты успеваешь быть в нужном месте в нужное время и потом дарить нам такую красоту! Тебе надо выпустить книгу с твоими фото, чтобы ее увидело больше народа», - написала женщина.