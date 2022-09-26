Спектакль «Дядя Ваня» станет финалом Пушкинского театрального фестиваля 26 сентября

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С 20 по 26 сентября в Пскове проходил XXIX Пушкинский фестиваль. Спектакль «Дядя Ваня» будет показан зрителям 26 сентября на большой сцене Псковского театра драмы и станет финальным спектаклем в программе. Об этом сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Режиссер Павел Зобнин вместе с актерами подробно анализирует пьесу, обращаясь к биографии и другим произведениям Чехова, ищет свежие, живые решения и образы.

«У тех, кто помоложе, на спектакле появится шанс увидеть живого, а не томно-манерного Чехова. Те, кто постарше, вряд ли останутся равнодушны к горестным метаниям героев, однажды осенью в деревне вдруг осознавших, что их жизнь была напрасна», – отметили в театре.

На показе будет возможность познакомиться с творчеством замечательных артистов, не так давно пополнивших труппу Псковского театра драмы. А также увидеть в деле заслуженных артистов России: Виктора Яковлева, Ирину Смирнову, Надежду Чепайкину и Александра Кашина.