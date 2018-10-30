Участницы конкурса «Мисс Псков - 2018» поучаствовали в фотосессии в тренажерном зале

Участница «Мисс Псков - 2018» Екатерина Мансурова. Фото: Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Анастасия Рядова. Фото: Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Ксения Румянцева. Фото: Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Полина Василенко. Фото: Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Оксана Слепнева. Фото: Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Кристина Нетесова. Фото: Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Мария Бедрикова. Фото: Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Маргарита Макаусова. Фото: Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Илона Кепеть. Фото: Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Елизавета Черноок. Фото: Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Анна Игнатьева. Фото: Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Анастасия Евдокимова. Фото Даниил Леонтьев.
Участница «Мисс Псков - 2018» Анна Любушкина. Фото: Даниил Леонтьев.