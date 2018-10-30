Фотогалереи
Участницы конкурса «Мисс Псков - 2018» поучаствовали в фотосессии в тренажерном зале

Участница «Мисс Псков - 2018» Екатерина Мансурова. Фото: Даниил Леонтьев.

Участница «Мисс Псков - 2018» Анастасия Рядова. Фото: Даниил Леонтьев.

Участница «Мисс Псков - 2018» Ксения Румянцева. Фото: Даниил Леонтьев.

Участница «Мисс Псков - 2018» Полина Василенко. Фото: Даниил Леонтьев.

Участница «Мисс Псков - 2018» Оксана Слепнева. Фото: Даниил Леонтьев.

Участница «Мисс Псков - 2018» Кристина Нетесова. Фото: Даниил Леонтьев.

Участница «Мисс Псков - 2018» Мария Бедрикова. Фото: Даниил Леонтьев.

Участница «Мисс Псков - 2018» Маргарита Макаусова. Фото: Даниил Леонтьев.

Участница «Мисс Псков - 2018» Илона Кепеть. Фото: Даниил Леонтьев.

Участница «Мисс Псков - 2018» Елизавета Черноок. Фото: Даниил Леонтьев.

Участница «Мисс Псков - 2018» Анна Игнатьева. Фото: Даниил Леонтьев.

Фото: Даниил Ле

Участница «Мисс Псков - 2018» Анастасия Евдокимова. Фото Даниил Леонтьев.

Участница «Мисс Псков - 2018» Анна Любушкина. Фото: Даниил Леонтьев.
Новости 24
Псковича оштрафовали на 300 тысяч рублей за попытку узнать гостайну
Псковская область участвует в кампании «Культура на дорогах»
В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребёнка
На псковский фотоконкурс «Россия начинается здесь - 2018» заявлено 365 снимков
В Псковской области определили, кто украл сумку, одежду, деньги, украшения и мобильник
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» провели выходной день за занятием спортом
В Великих Луках установили, кто украл номера с машины и 100 литров бензина
Спортсменки из Пскова выиграли 18 золотых медалей на турнире по аэробике в Эстонии
В Пскове задержали предполагаемого грабителя, укравшего смартфон, часы и деньги
В Невельском районе гражданина Молдовы оштрафовали на 100 тысяч рублей
Псковской области выделили деньги на 23 школьных автобуса и 15 карет скорой помощи
В Островском районе оптовика мясной продукции оштрафовали на миллион рублей