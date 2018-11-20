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Финалистки «Мисс Псков - 2018» примерили на себя необычный образ шахматных фигур

Фото: Олег Голиков

Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Полина Василенко. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Оксана Слепнева. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Мария Бедрикова. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Маргарита Макаусова. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Ксения Румянцева. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Кристина Нетесова. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Илона Кепеть. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Елизавета Черноок. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Екатерина Мансурова. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Анна Любушкина. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Анна Игнатьева. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Анастасия Рядова. Фото: Олег Голиков

Финалистка "Мисс Псков- 2018" Анастасия Евдокимова. Фото: Олег Голиков
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