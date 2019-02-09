Фотогалереи
Открытие выставки фотографий "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"

Открытие выставки "Россия начинается здесь"
Новости 24
В феврале 2019 года между Псковом и Великим Новгородом начнет курсировать «Ласточка»
Самой юной участницей «Лыжни России - 2019» в Псковской области стала четырехлетняя девочка
Псковские спасатели призывают жителей региона грамотно пользоваться электроприборами
«Псковпассажиравтотранс» временно отменил автобус из Пскова в Невель после одного рейса
В Пскове открылся 26-ой Пушкинский театральный фестиваль
Псковские пограничники на проселочных дорогах остановили колонну грузовиков из Белоруссии
В Пскове мужчина, разыскиваемый за кражу, пытался незаметно вынести из магазина алкоголь
26 новых автобусов будут возить детей по Псковской области
В Полистовском заповеднике фотоловушка запечатлела речную выдру рядом с хаткой бобров
В Великих Луках задержан напавший на пенсионерку мужчина
Физкультурно-врачебный диспансер откроется в Пскове в первой половине марта
Жительница Печор, желая защитить внука, попалась на удочку мошенников
В Невельском районе мужчина пытался провезти ребенка через границу без документов
16 проектов псковских молодых ученых получат финансовую поддержку в 4 миллиона рублей
Изборский музей-заповедник проводит традиционный конкурс на лучшего снеговика
В Пскове эвакуировали покупателей из ТРК «Акваполис»
Восемь школ Псковской области закрылись на карантин
У администрации Пскова появится своя снегоуборочная техника
В Пскове реконструируют парк Строителей
Александр Братчиков: Мы не хотим, чтобы деревьев в Пскове было меньше