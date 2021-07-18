18 июля 2021 22:34

ФОТОРЕПОРТАЖ: Закрытие «Летнего университета» в Пскове

Проект Союзного государства «Летний университет» подошел к концу. Смотрите, как это было, в фоторепортаже с территории городского пляжа в Пскове 17 июля.