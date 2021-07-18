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Звезды
Здоровье
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Колумнисты
Происшествия
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Промокоды
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18 июля 2021 22:34
ФОТОРЕПОРТАЖ:
Закрытие «Летнего университета» в Пскове
Проект Союзного государства «Летний университет» подошел к концу. Смотрите, как это было, в фоторепортаже с территории городского пляжа в Пскове 17 июля.
Максим ГОРОДСКОВ
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