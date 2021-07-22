22 июля 2021 12:55

ФОТОРЕПОРТАЖ: Лазерное шоу в Псковском кремле в честь 800-летия Александра Невского

В Довмонтовом городе Псковского Крома перед псковичами развернулась 20-минутная история о князе Александре Невском, герое Невской битвы и Ледового побоища