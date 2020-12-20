Псковичи обсуждают идею установки живой новогодней ели в центре города

Фото: Дарья ХВАТКОВА

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал подписчикам в своем instagram-аккаунте, что в этом году обновили главную новогоднюю ель: зачистили и покрасили каркас, обновили хвою и игрушки. Он отметил, что в следующем году рассмотрят возможность установки в центре живой ели.

Ранее в социальных сетях можно было увидеть много комментариев о том, как было бы хорошо, если бы главная новогодняя ель была не искусственной. Писали, что только живая ель может придать празднику нужный шарм и обеспечить незабываемую новогоднюю атмосферу.

Однако, услышав новость о перспективе установки лесной красавицы, псковичи почти единогласно выступили против такого предложения.

– Ёлка прекрасная! Давайте не будем уничтожать живую природу! (@alorpsk)

– Не ставьте на следующий год живую ёлку, жалко столетнюю ёлочку рубить ради удовольствия на полмесяца. А праздничное настроение может и искусственная ель, и убранство города световыми инсталляциями, как в этом году. (@tatianasorokina326)

– Зачем живую, есть же искусственная... Зачем эти «пережитки»? (@henrymitch7)

– Такая красивая искусственная центральная елка! Отлично украшена. Живая то зачем? (@barin0va)

Вспомнили псковичи и трагикомичную историю 2012 года. Тогда ель демонтировали, не успев установить. Лесная красавица, срубленная у деревни Звоны Опочецкого района, за несколько часов установки превратилась в пальму, а потом и вовсе треснула.

На первом фото 90-летняя красавица в лесу. На втором фото видно, в каком состоянии подрядчик довез ее до Пскова

Отметим, что уже на следующий день установили новую елку. Под ней, в память о ее павшей предшественнице, инициативные горожане устроили небольшую акцию памяти.

Инициаторами акции памяти стали SkobarTV

Псковичи, наблюдавшие за процессом неудачной установки ели в прямом эфире, запомнили зрелище надолго:

– Не надо живую [ель - ред.]. Помнится, была однажды, в мемы попала. Да и жалко. (@ sok_olik1975)

– Не нужно ставить живую ель. Во-первых, это уже проходили и такого убожества больше не нужно городу и жителям. Во-вторых, это не экологично, каждый год уничтожать живые ели. Достаточно того, что их в микрорайонах города ставят и в некоторых городках области от этого ещё не ушли. (@smorodina30)

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Кроме того, жители некоторых районных центров также попросили губернатора рассмотреть возможность установки искусственной ели у них в регионе.

«А можно в городе Великие Луки организовать покупку искусственной ели? Каждый год вырубают лесную красавицу на 2 недели... и так леса толком нет. Да и на площади она смотрится убого, — поделилась жительница Великих Лук под ником elenasmirnova8. — А вот в лесу красотка. Весь город везде пишет комментарии, но нас не слышат» — подытожила она.

– Я полностью согласна с жителями Великих Лук о искусственной ели. В поселке Бежаницы можно тоже организовать искусственную ель, а не рубить её в деревне около дома. (@annadanilova1978anna)