В социальных сетях псковичи начали делиться воспоминаниями о том, как Псков выглядел несколько десятков лет назад. Обсуждение развернулось после публикации в «ВКонтакте» старой фотографии участка улицы Коммунальной, на котором сейчас стоит ТЦ «Империал».Псковичи вспомнили как прекрасно выглядело это место до начала застройки: аккуратные деревянные домики, красивые деревья. Особенно часто псковичи вспоминали огромный раскидистый тополь, растущий когда-то около перекрестка. «Жаль. Могли бы пересадить куда-нибудь».Многие ходили через эту деревню на речку, а возвращаясь, пили воду из колонки. Вспомнилось горожанам и как в детстве они залезали на чужие участки и таскали яблоки, малину и сливы. В одном из домов жила собака, постоянно провожавшая ребят заливистым лаем.Автор фотографии рассказал, что когда он въехал в дом, стоящий сейчас напротив «Империала», был 1982 год. «На другой стороне дороги ничего не было кроме деревни, фото делал мой друг по подъезду», – поделился он отметив, что фото было сделано в 98 году.Некоторые псковичи, живущие ближе к центру города, отметили, что тогда город заканчивался Телецентром, так что в такие дали они не ездили. Район «Империала» тогда казался «жутким захолустьем».«Дед с бабкой жили на Коммунальной, 78. Крайний дом был, за ним пожарная часть, телецентр и поля вокруг. Сельхозтехника и коровы с Родины паслись. А теперь домов уже чуть ли не до Уграды настроили», – удивляются быстрой застройке псковичи.Несколько псковичей вспомнили желтый деревянный дом, который его долгое время стоял за только что построенным магазином «Империал».«Поговаривали, что там слишком много народа было прописано и им всем ищут квартиры!», – вспомнили псковичи отметив, что когда началось строительство, жильцов потом было довольно сложно расселить. «Хотели очень трёхкомнатную... жалко было выдавать за дом подпёртый бревном».Вспомнили псковичи и пожар, который произошел в деревне незадолго до ее исчезновения. В провода перед одним из домов, который стоял ближе к реке, ударила молния. Через несколько месяцев деревни не стало.«Прямо на проводах загорелся большой огненный шар, вроде шаровой молнии. И несколько минут так и горел и трещал на проводах. Помню, что горел так ярко, что все близлежащие дома: красные дворы и девятиэтажки на Кузбасской Дивизии были освещены как днем. Буквально через несколько месяцев этой деревни не стало. Некоторые дома \\"случайно\\" сгорели»., – рассказал пскович.