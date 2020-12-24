«Школа цифровых технологий» – уникальный для Псковской области проект. Про интересный и полезный досуг «Комсомольской правде – Псков» рассказали предприниматели Сергей Ефремов и Денис Буров.Вообще «Школа цифровых технологий» родом из Советского Союза. В 2013 году в Томске создали аналог детской технической станции «Юный техник», но уже с программированием и 3D-принтерами. Сеть кружков робототехники, научно-технического творчества и программирования быстро набрала свою популярность: такие центры вскоре стали открываться по всей стране. В 2018 году «Школа цифровых технологий» добралась до Великих Луках, а затем, в 2019 году, ее открыли в Пскове.Поблагодарить за открытие школ в Псковской области можно Дениса Бурова и Сергея Ефремова, который сам родился и вырос в Великих Луках.Идея открыть школу в Великих Луках появилась у Сергея Ефремова не случайно, утверждает предприниматель. Главной предпосылкой к ее открытию стала необходимость помочь определиться с будущей профессией своему ребенку. Дочь пошла в 10-й класс в Питере, стала там посещать «школу цифровых технологий», а Сергей узнал про возможность работы по франшизе и запустил проект в Великих Луках.Школа сразу набрал популярность. Родители стали приводить своих детей на занятия и мастер-классы. Дети были очень довольны. Посмотрев, как хорошо его восприняли в южной столице региона, проект было решено открыть в Пскове.Предприниматель уверен, что «Школа цифровых технологий» не только приятное времяпровождение, но и большая польза. Он отмечает, что есть, как минимум, шесть причин привести школьника на занятия в школу.Современное оборудование. Работа ведется на оборудовании, применяемом в современном процессе инженерной разработки и производства.Компоненты, применяемые в реальных инженерных проектах. В Псковской области есть несколько кружков по робототехнике, но в основном там дети работаю с конструктором. А вот в «Школе цифровых технологий» такого нет: обучение ведется на компонентах, применяемых в реальных инженерных проектах. Ребята пользуются подручными материалами и получают массу полезных навыков: учатся пилить, сверлить, паять, работать с чертежами. После таких занятий забить гвоздь или что-нибудь починить дома будет совсем не проблема. Более того, полученные знания пригодятся тем, кто планирует получать техническое образование.Командная проектная работа. Хоть проекты и довольно простые, но ребенок делает его поэтапно: видит образ своего изделия, составляет список необходимых материалов, комплектует, сам делает чертежи. Наставник помогает, управляет. «Умение ребенка самостоятельно организовать свою работу, чтобы прийти к какой-то цели, мы стараемся прививать с самого раннего возраста», - рассказал Сергей Ефремов.Опытные наставники-практики. Школа работает по готовым программам обучения, многолетние наработки достались по франшизе вместе с названием.«Мы сами ничего не придумываем, работаем по готовой программе. Наставников набираем с инженерным и физико-математическим образованием. Они изучают программу, сдают аттестацию. В основном, это выпускники ПсковГУ или ребята, которые заканчивают обучение в вузе», - рассказала администратор «Школы цифровых технологий» в Пскове Надежда Семенова.Огромным плюсом в обучении станет расширение словарного запаса английского языка благодаря обучению техническому английскому.Участие в федеральных соревнованиях. Ребята каждый год участвуют в конкурсах и соревнованиях в сфере робототехники и научно-технического творчества разного масштаба, где занимают призовые места.КАК ПОСТУПИТЬ В ШКОЛУ?Обучаются в школе ребята от 6 лет по 17 лет. В зависимости от возраста, им предлагаются разные кружки.Для малышей 6-7 лет предлагают кружок «Открыватели», где изучают природные явления, основы химии, физики, астрономии и делают поделки по темам занятий. Кроме того, ребята смогут научиться работать с ручным инструментом, вырезать, клеить, работать с клеевым пистолетом.Более взрослые ребята становятся «Исследователями». Исследователи первого уровня углубленно изучают физику, химию, компьютерные технологии. Также они работают с радиокомпонентами, учатся паять. Со второго до третьего уровня «исследователи» занимаются проектами.А вот пятиклассники могут стать «Инженерами». В этом кружке ребята получают навыки, необходимые для построения своего первого робота. Электроника, пайка, программирование, проектирование: все это необходимо изучать, чтобы создать Древо-бота.В рамках проекта ребята учатся читать чертежи, правильно наносить размеры. Они сами выпиливают детали и создают робота из деревянных брусочков. Также в первый год учебы «инженеры» собирают «робота-светофила», который включается от луча света, и делают проекты, связанные с 2D-моделированием и 3D-проектированием.Для семиклассников работает кружок «Программисты». Закончив кружок, ребята освоят веб-технологии, узнают, что такое базы данных и научатся сами создавать сайты.Помимо кружков, проходят и различные мастер-классы. Во время таких занятий ребята изготавливают интересные поделки, например, светящиеся елочные игрушки. «Иногда прямо после мастер-класса родители записывают ребят в наши кружки. Потому что ребята в восторге, а взрослые понимают, что это идеальный досуг для ребенка», - рассказала администратор.Подробности о работе «Школы цифровых технологий» можно почитать на сайте.Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области.