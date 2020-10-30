СК обнаружил останки 188 человек, ставших жертвами геноцида в оккупированном Пскове

Фото из Facebook-аккаунта Юрия Алексеева

В Псковской области продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения массовых захоронений узников концлагеря в Моглино. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

Поисковый батальон совместно с историком, краеведом и директором фонда «Достоверная история» Юрием Алексеевым в ходе 10-ти раскопок на территории поселка Глоты и деревнях Андрохово и Моглино, где в военные годы находился концлагерь, обнаружил ямы с останками 118 человек. Многочисленные артефакты, найденные при раскопках, свидетельствуют о том, что останки принадлежат мирному населению в годы оккупации.

Фото из Facebook-аккаунта Юрия Алексеева

Среди артефактов на последнем 10-м раскопе поисковики обнаружили большое количество качественной детской обуви разных размеров. И среди 188-ти останков 73 – были дети. Эксгуматоры указывают на то, что их возраст был в пределах 2-3 лет.

Среди находок очки в футлярах, золотое пенсне в футляре, золотые сережки и кольцо с драгоценным камнем и пробой, портмоне с карандашом, швейцарские часы фирмы "Динамо" с номером и коробочка с махоркой и молоток.

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Обнаруженным ценным вещам и характеристике останков в социальных сетях уже придумали свою историю. Люди предполагают, что найденные поисковиками жертвы фашистов были из какого-либо светского учреждения. Другие говорят о детском доме.

Но краеведа Юрия Алексеева больше всего привлекло внимание большое количество настрела от редкого оружия. Специально для "Комсомольской правды" он поделился своими мыслями по поводу того, чьими руками могли быть убиты эти мирные люди.

«Обнаружено много патронов к облегченному вальтеру ПП, калибра 6,3 на 15 мм, несколько гильз МП-40 и пара от винтовки. Такой редкий настрел говорит нам о том, что из этого оружия мог стрелять человек из высшего командирского состава СС. Возможно, там действовал начальник и сам расстреливал или добивал мирное население» – рассказал историк, добавив, что ужас происходившего там превышает его воображение.

Фото из Facebook-аккаунта Юрия Алексеева

Архивные данные свидетельствуют, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 советских граждан. При этом массовые расстрелы производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и деревни Андрохово. Что и сопоставляется с найденными захоронениями.

В настоящее время по всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. Сотрудникам СК России предстоит большая работа по изучению архивных и научно-исторических данных с целью выявления лиц, причастных к совершению преступлений, и установлению всех обстоятельств произошедшего.