Сегодня в Пскове запустили систему транспортных карт

Фото: «Псковпассажиравтотранс»

С 1 ноября в Пскове начинает работать система транспортных карт, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Карты нужно будет при входе в автобус прикладывать к валидатору, который есть у каждого кондуктора, либо у водителя.

Стоимость проезда с 1 ноября при оплате наличными подорожает на 2 рубля. В случае оплаты банковской картой стоимость проезда составит 26 рублей. При оплате транспортной картой – не более 25 рублей. До 15 декабря сохраняется скидка при оплате картой VISA.

Фото: «Псковпассажиравтотранс»

ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 3 ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Электронный кошелёк. В этом случае карту можно пополнять в течение всего месяца. Стоимость проезда будет меняться в зависимости от количества поездок.

При оплате проезда картой с нее списывается сумма, равная стоимости разовой поездки – 25 рублей. При этом тариф будет дифференцированным: через каждые 10 поездок цена на билет будет уменьшаться на 50 копеек до 23 рублей.

2. Проездной билет доступен к покупке с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего месяца.

2.1.Проездной билет (Единая транспортная карта с лимитом поездок)

Карта стоимостью 1100 рублей, рассчитана на 100 поездок.

2.2. Транспортная карта регионального льготника.

Будет стоить так же – 800 рублей, без ограничений на количество поездок.

2.3. Транспортная карта студента.

Карта студента имеет лимит в 100 поездок. Продается за 850 рублей.

2.4. Транспортная карта школьника.

Карта учащегося – 100 поездок за 800 рублей.

3. Безлимитный абонемент стоимостью 2000 рублей на неограниченное число поездок в месяц.

Фото: «Псковпассажиравтотранс»

ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ:

Доступно несколькими способами: в мобильном приложении сбербанка, в банкоматах сбербанка, в личном кабинете, привязанном карте. В нем также можно будет просматривать историю поездок.

1. Оплата через устройство самообслуживания Сбербанка.

«Платежи и переводы» — «Транспорт» — «Транспортная карта Псков» — номер Вашей транспортной карты — выбор услуги — оплата.

Фото: «Псковпассажиравтотранс»

2. Через «Сбербанк онлайн».

«Платежи и переводы» — «Транспорт» — «Транспортная карта Псков» — номер Вашей транспортной карты — выбор услуги — оплата.

Пункт выбор услуги зависит от типа Вашей карты.

Фото: «Псковпассажиравтотранс»

КОМПЕНСАЦИЯ

Компенсация школьных проездных за каникулы в октябре составит 50%. Скидка будет предоставлена при покупке проездного на декабрь.

Представители «Псковпассажиравтотранса» в своей группе в социальной сети отметили, что скидка будет общей для всех школьников.

Кроме того, в декабре будет предоставлена компенсация в 100 рублей для студентов и школьников, за покупку пластиковой карты.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ КАРТУ:

ул. Леона Поземского, д.123 с 8:00 до 17:00. Перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

ул. Коммунальная, д.77/1 с 10:30 до 18:30 без перерыва на обед.

Единую транспортную карту можно будет приобрести у кондуктор. Льготные проездные можно приобрести только в кассах при наличии необходимых документов.