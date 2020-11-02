Сегодня в Пскове запустили систему транспортных карт

Фото: «Псковпассажиравтотранс»
С 1 ноября в Пскове начинает работать система транспортных карт, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Карты нужно будет при входе в автобус прикладывать к валидатору, который есть у каждого кондуктора, либо у водителя.
Стоимость проезда с 1 ноября при оплате наличными подорожает на 2 рубля. В случае оплаты банковской картой стоимость проезда составит 26 рублей. При оплате транспортной картой – не более 25 рублей. До 15 декабря сохраняется скидка при оплате картой VISA.
Фото: «Псковпассажиравтотранс»
ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 3 ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
1. Электронный кошелёк. В этом случае карту можно пополнять в течение всего месяца. Стоимость проезда будет меняться в зависимости от количества поездок.
При оплате проезда картой с нее списывается сумма, равная стоимости разовой поездки – 25 рублей. При этом тариф будет дифференцированным: через каждые 10 поездок цена на билет будет уменьшаться на 50 копеек до 23 рублей.
2. Проездной билет доступен к покупке с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего месяца.
2.1.Проездной билет (Единая транспортная карта с лимитом поездок)
Карта стоимостью 1100 рублей, рассчитана на 100 поездок.
2.2. Транспортная карта регионального льготника.
Будет стоить так же – 800 рублей, без ограничений на количество поездок.
2.3. Транспортная карта студента.
Карта студента имеет лимит в 100 поездок. Продается за 850 рублей.
2.4. Транспортная карта школьника.
Карта учащегося – 100 поездок за 800 рублей.
3. Безлимитный абонемент стоимостью 2000 рублей на неограниченное число поездок в месяц.
Фото: «Псковпассажиравтотранс»
ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ:
Доступно несколькими способами: в мобильном приложении сбербанка, в банкоматах сбербанка, в личном кабинете, привязанном карте. В нем также можно будет просматривать историю поездок.
1. Оплата через устройство самообслуживания Сбербанка.
«Платежи и переводы» — «Транспорт» — «Транспортная карта Псков» — номер Вашей транспортной карты — выбор услуги — оплата.
Фото: «Псковпассажиравтотранс»
2. Через «Сбербанк онлайн».
«Платежи и переводы» — «Транспорт» — «Транспортная карта Псков» — номер Вашей транспортной карты — выбор услуги — оплата.
Пункт выбор услуги зависит от типа Вашей карты.
Фото: «Псковпассажиравтотранс»
КОМПЕНСАЦИЯ
Компенсация школьных проездных за каникулы в октябре составит 50%. Скидка будет предоставлена при покупке проездного на декабрь.
Представители «Псковпассажиравтотранса» в своей группе в социальной сети отметили, что скидка будет общей для всех школьников.
Кроме того, в декабре будет предоставлена компенсация в 100 рублей для студентов и школьников, за покупку пластиковой карты.
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ КАРТУ:
ул. Леона Поземского, д.123 с 8:00 до 17:00. Перерыв на обед с 12:00 до 13:00.
ул. Коммунальная, д.77/1 с 10:30 до 18:30 без перерыва на обед.
Единую транспортную карту можно будет приобрести у кондуктор. Льготные проездные можно приобрести только в кассах при наличии необходимых документов.