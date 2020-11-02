Ученые предупредили псковичей о многодневной магнитной буре

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Ноябрь будет богат на геомагнитные возмущения. Вспышки на Солнце спровоцируют появление магнитных бурь, которые ухудшат самочувствие метеозависимых людей.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте института, весь ноябрь геомагнитное поле будет неспокойным. Показатели будут держаться на минимальном уровне G2, что соответствует слабой магнитной буре.

В начале месяца влияние солнечной радиации будет не особо сильным. Магнитная буря класса G3-G4 (сильная - очень сильная буря) начнется 17 ноября и продлится до 25-го числа. После этого магнитосфера Земли до 28-го числа перерастет в среднюю бурю класса G2. 28 ноября ожидается геомагнитное возмущение класса G3.

Прогноз магнитных бурь в Псковской области на 27 дней. Источник: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

КОМУ СТОИТ БОЯТЬСЯ

По статистике, порядка 30% людей страдают от резких перемен погоды.Влияние погоды на организм человека, обусловлено уязвимостью кровеносной системы человека.

Проявлениям метеозависимости сильнее всего подвержены люди с неустойчивой вегетативной системой, хроническими заболеваниям сердца, лица с болезнями легких и пожилые люди.

Как сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сейчас идет второй день многодневной бури класса G1, которая началась 1 ноября и продлится до 10 ноября 2020.

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА САМОЧУВСТВИЕ

Усталость, головные боли и проблемы с сердцем - разбираемся, как магнитные бури влияют на самочувствие человека и как уменьшить влияние вспышек на Солнце на наш организм.