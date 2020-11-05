Волки держат в страхе жителей Пушкиногорского района

Фото: архив "КП".

Волки держат в страхе жителей деревни Колесниково Пушкиногорского района. Об этом рассказала на сайте Михаила Ведерникова семья местных жителей.

Волки начали подходить вплотную к жилым домам, совершенно не боясь человека. Как рассказали Виноградовы, 3 ноября около 11 часов ночи три волка подошли прямо к крыльцу их дома. Не смутило животных даже то, что во всем доме и на крыльце горел свет. Они разодрали сетчатый забор и пытались пробраться к животным, но не успели.

«Первым волков заметил ребёнок, жутко испугался», – рассказала Анна Виноградова. Семье пришлось звать на помощь охотников из соседней деревни, которая находится в 7 километрах от Колесниково. Больше им рассчитывать не на кого – в деревне кроме них никто не живёт.

Виноградовы рассказали, что волки давно не боятся людей и стали появляться в людных местах даже днем. За последний месяц в деревне Поляне, которая находится в 8 километрах от Колесниково, волки съели более десятка домашних животных.

Жители поселка ждут помощи местных властей. Больше всего они переживают за ребёнка: часто в школу приходится идти по бездорожью, что в сложившейся ситуации совсем не безопасно. «Если волки уже не боятся людей и света, то они могут напасть и на людей», – отметила Анна.

Ответственными по делу назначили председателя Государственного комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктора Мусатова. Он отметил, что комитет принял на рассмотрение обращение и подчеркнул, что ответ будет размещен на сайте.