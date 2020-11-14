«Целое представление»: студентка ПсковГУ рассказала, как проходит замена школьных учителей во время пандемии

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Школы в Псковской области продолжают работать в очном режиме. По словам главы Роспотребнадзора Александра Нестерука, предпосылок к переходу на дистанционное обучение нет. Проблема одна – большое количество учителей находится на больничном или самоизоляции.

Проводить очные занятия в связи с этим решили пригласить студентов старших и выпускных курсов Псковского Государственного университета. Что из этого получилось, рассказали «Комсомольской правде в Пскове» участники процесса - учителя и их молодые заместители.

Как сообщила проректор по учебной работе Ольга Серова, замещение студентами учителей, находящихся на самоизоляции, осуществляется в рамках регионального проекта по инициативе администрации области.

«Студенты оформляются в соответствии с новым приказом Минобрнауки и Минпросвещения “О практической подготовке обучающихся”. От Управления образования города Пскова и Комитета образования агрегируются заявки, которые отслеживают директора институтов ПсковГУ», – рассказала проректор.

Студенты приступают к занятиям после того, как сдадут тест на коронавирус. Как рассказали «Комсомольской правде» студенты, готовящиеся выйти на практику, сейчас с этим имеются некоторые сложности. Студенты делают тесты в центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Результаты тестов приходят быстро. Два-три дня и ответ уже на руках. Сложнее попасть на само тестирование из-за большого количества контактных и просто желающих проверить свое здоровье.

Фото предоставлено героем публикации

Студентка Псковского государственного университета Маргарита Бражник, учащаяся на 5 курсе факультета русской филологии и иностранных языков, рассказала, как проходит рабочий день студента-педагога во время пандемии.

Студентку отправили заменять преподавателя по английскому в Гуманитарный лицей № 15 . По ее словам, данная практика довольно сильно отличается от той, которая была в предыдущие разы. Она больше похожа на полноценный рабочий день.

– На практике ребята обычно знакомятся с преподавателем-предметником, которого замещают, и берут на выбор один-два класса. Например, я на 4 курсе просила два класса, чтобы уложиться в положенный минимум уроков. Сейчас у меня каждый день 6-7 уроков, с 8 утра до 2 часов дня. Плюс в конце дня я получаю расписание на следующий день и составляю план каждого занятия.

Фото предоставлено героем публикации

По словам Маргариты, практика менее интенсивна, чем замещение заболевшего преподавателя. На практике у студентов могло быть одно-два занятия в день, но очень много отчетной работы. Тут все иначе.

– Думаешь, как грамотно составить план урока, какой переход сделать: добавить песню или видео, провести физкультминутку или сыграть в игру. Сейчас нас попросили работать в спокойном темпе: структурировать работу и идти по программе.

Администрация лицея предложила практикантам добавлять в учебный процесс какие-то креативные практики, только если на это будут силы. А для того, чтобы быстро включиться в процесс, студентам пришли на помощь опытные коллеги. Они рассказали о школе, ребятах, дали необходимые материалы и календарно-тематический план, чтобы составить свой план уроков.

– Нас сильно поддерживают и защищают учителя. Спрашивают, справляемся ли мы с нагрузкой. Дают возможность регулировать свою нагрузку. Кроме того, часто после уроков спрашивают, как все прошло, не сложно ли.

Не так давно Гуманитарный лицей №15 был очагом коронавирусной инфекции, но на данный момент эпидемиологическая ситуация в учебном заведении улучшилась, поэтому он уже снят с контроля.

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Как рассказывает Маргарита, на входе каждое утро проводится термометрия как для школьников, так и для учителей. В школе на каждом этаже есть санитайзеры, а учителей контролируют в соблюдении масочного режима. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. В данный момент запрещено объединять подгруппы из разных параллелей. Поэтому, в некоторых классах, пришлось совместить и разные языковые группы.

- Складывается такая ситуация, что на одном уроке сидит и группа по английскому, и группа по немецкому.

Это похоже на целое представление: сначала разговариваешь с одной половиной класса, даешь задание им, потом говоришь с другой и так постоянно меняешься. У старших классов с этим легче. Я преподаю в 11 классе, учитель по немецкому дал им задание дистанционно, а я в это время занимаюсь с «англичанами».

С некоторыми болеющими преподавателями у Маргариты нет возможности связаться. Поэтому ей предложили продолжить обучение в классах с того материала, на котором остановились ребята. Так получилось исключить пробелы в знаниях школьников и наверстать упущенное. Но от этого уроки не стали сумбурнее и скучнее.

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

– Вечером перед занятиями просматриваю планирование, прихожу на урок. Мы в основном идем по учебнику, делаем упражнения, слушаем аудиозаписи. Дополнительно можем посмотреть видео или потренировать скороговорки.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Дмитриева отметила, что в школе студентами довольны все: и учителя, и дети.

«К нам пришли студенты, преподающие английский и немецкий язык и два математика. Остальных ждем, потому что они пока сдают тесты. Студенты нас очень выручают, так как у нас учителя болеют. Мы ими очень довольны: они безотказные, довольно компетентные, хорошо ладят с детьми. Дети их воспринимают хорошо, слушаются», – отметила Светлана Дмитриева.