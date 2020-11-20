Невельчанин отыскал священный камень в заброшенной деревне под Псковом

Скриншот из видео Гарри Невельского

Невельчанин, который ранее уже был героем наших материалов, попросил назвать его Гарри Невельский. Под этим псевдонимом молодого человека уже знает большой круг людей. На Ютубе его канал называется "Другая Псковщина" и все видео посвящены уникальным и забытым местам Псковской области.

Как нам рассказал Гарри, во время пандемии он столкнулся с проблемами в заработке и увлечение пришлось отложить. Но спустя долгое время появился новый долгожданный ролик. В этот раз мужчина отправился на поиски уникального священного камня крестовика.

"Я сделал небольшой 10-ти минутный ролик про поиски культового, некогда почитаемого священного камня-креста у заброшенной деревни Ручьи. Она находится в Локнянском районе Михайловской волости. Расположен камень в лесу. На его поиски я затратил почти 5 часов, так как координаты камня не удалось найти, а жители близлежащей деревни Пыплино, судя по заросшей дороге, покинули свои дома несколько лет назад..." - рассказал пскович.

Он поделился с нами, что в определенный момент уже опустил руки и перестал надеяться, что камень всё-таки получится отыскать. Но в конце концов удача сопутствовала и долгожданный камень появился перед глазами.

О том, как проходили поиски и что необычного в этом священном камне, а также, на охоту за какими уникальными местами можно отправиться в Псковскую область, смотрите в видео.