Играй и развивайся: предприниматель открыла детский центр с инновационным оборудованием в Пскове

Фото "Играй и развивайся"

Собственные дети уже подросли, и Светлана решилась осуществить свою предпринимательскую мечу. В псковский детский клуб «Играй и развивайся» сегодня с удовольствием родители приводят своих детей.

Название клуба появилось не случайно. С самого начала Светлана хотела, чтобы дети проводили здесь время не просто интересно, а именно в игре.

- В последнее время развитию детей уделяется большое внимание. И учат их буквально с младенчества. Приходят маленькие ребятки, а им сразу — «заниматься». В итоге накануне школы дети уже не хотят учиться, перегорают. Поэтому пришла мысль сделать занятия по раннему развитию в игровой форме, - рассказывает предприниматель.

Светлана Драничникова педагог - она окончила исторический факультет Псковского педагогического института. Но мечтой всей ее жизни была работа с малышами.

- Работа с детьми требует отдавать себя ей полностью. В детские клубы приходят очень маленькие ребята, которым сложно оторваться от мамы. И надо сделать так, чтобы эта адаптация прошла безболезненно, и они еще раз захотели прийти к нам поиграть, - говорит Светлана.

Фото "Играй и развивайся"

С самого начала Светлана не бралась искать работников. Ведь идею создания детского клуба поддержала ее сестра — Татьяна. По образованию она тоже педагог, к тому же психолог и музыкальный работник. Татьяна очень долго преподавала у дошкольников. По итогу и получилось, что клуб оказался семейным делом.

- Моя сестра — это человек, которому я могу доверять. Она долгое время работала в детском садике с логопедическим уклоном. Так появилась мысль объединить наши знания и опыт, - рассказала Светлана.

Трудности начались, когда сестры решили придумать формат занятий с детьми. А самое сложное – определиться на чем-то конкретном, ведь идей было море:

- Мы недавно на рынке таких услуг. Когда думали над идеей открытия детского клуба, много смотрели разных вариантов. Наш мир не стоит на месте, новые технологии появляются. Мы размышляли, как все это применить именно к детскому клубу. Предложить что-то новое и интересное, чего нет у нас в городе. И здесь на помощь пришло интерактивное оборудование. На просторах Интернета нашли самые интересные технологии и приобрели их, несмотря на достаточно высокую стоимость.

Во время проработки бизнес-плана Светлана поняла, что проект получается уникальным – у конкурентов на рынке нет такого. Что по сей день приносит свои плоды, ведь маленькие члены клуба радостно идут осваивать современные игрушки. В клубе больше всего пользуется популярностью интерактивная песочница, интерактивный стол и комплекс программ «Играй и развивайся».

Всеми любимая интерактивная песочница – это не просто стол, где можно поиграть с песком дома, она еще и оснащена программным обеспечением: когда ребенок играет в песок, на столе происходит чудо, ведь оборудование производит эффект дополнительной реальности.

Фото "Играй и развивайся"

- Ребёнок становится творцом, который создает свой собственный уникальный мир. Дети могут наблюдать действие вулкана, создавать равнины или горные цепи. Мы знакомим их с окружающим миром, с сезонными изменениями в природе. В этом помогают яркие анимации: порхание бабочек, цветение растений, ледоход весной, листопад и ветер осенью, снегопад и образование сугробов зимой. Красочная, интересная образовательная технология повышает уровень мотивации детей и сделать занятия насыщенными и увлекательными.

Еще один детский любимчик - это комплекс программ «Играй и развивайся». Снаружи он большой телевизор, но беспокоится не за что. Для того, чтобы заниматься на этом тренажере, не нужно сидеть очень близко у монитора. Поэтому дети не портят осанку и зрение. Все движения и жесты считывает датчик Kinect.

- Подвижные занятия дают нам новые возможности в работе, а детям позволяют получать удовольствие от увлекательного учебного процесса. Мы проводим много игр на тему безопасности: что можно делать дома или на улице, а что нельзя. Комплекс «Играй и развивайся» помогает закрепить знания: если можно - загораются зеленые датчики, если нельзя — красные.

Детишки от трех лет облюбовали электронную новинку клуба — интерактивный стол. Со стороны этот стол выглядит как огромный планшет, но маленькие дети с ним быстро находят общий язык. Все заложенные в стол программы озвучены и имеют музыкальное сопровождение, поэтому заниматься на нем одно удовольствие.

Исходя из наблюдений, Светлана делится: чтобы увлечь детей в таком возрасте, нужно, чтобы каждый раз было что-то интересное!

Родители оценивают клуб хорошо, говорят, что в нем много воздуха и во всех трех комнатах очень просторно. Две комнаты с развивающими игрушками, а одна – большая, с мягким полом.

Но это пространство не сразу удалось отыскать Светлане. Изначально очень много предложений поступило о площадях на цокольных этажах. Но этот такой вариант был сразу отклонен. Маленькие помещения тоже не нашли отклик у предпринимателя.

- Я представляла себя на месте родителей и думала: «Привела бы я сюда ребенка?», вспоминает Светлана.

Спустя дни поиска она отыскала место, которое пришлось по душе. Им оказалось помещение на первом этаже жилого дома. Арендодатель подготовил место и сделал косметический ремонт. А дальше все перешло в руки Светланы и ее семьи. В итоге получилось очень красиво и продумано. Ну, а с такой увлекательной программой время пролетает незаметно. Дети и зарядку делают и слушают музыку и занимаются – все в одном уютном месте.

- Кроме того, мамы и папы видят результаты наших занятий. Наверное, лучшая реклама — это сарафанное радио. Я сама мама, поэтому понимаю, что отдать ребенка на несколько часов можно только по хорошей рекомендации. Поэтому все происходит только так: родители приводят к нам деток, а потом рекомендуют нас своим знакомым.

Фото "Играй и развивайся"|Светлана Драничникова

За первый год работы в клубе уже успели побывать не только жители Завеличья, но детей привозили из с далека – с Запсковья и из Родины. Первый День рождения клуб отметил очень широко и, как всегда – со светящимися улыбками подопечных, играми и анимацией. Но, на пути развития встала пандемия. - Нам не очень повезло. Только мы начали потихонечку набирать обороты, произошли эти события. На несколько месяцев мы прекратили работу. И с сентября начали опять как с чистого листа.

Сейчас в клубе все строго – соблюдаются все санитарные требования и нормы. Каждый день обрабатываются поверхности, а занятия проходят только в маленьких группах. Хоть и большого дохода бизнес пока не приносит, рассказывает Светлана Драничникова. Она честно говорит, что несмотря на все сложившиеся трудности, работа остается любимым увлечением:

- Надо просто очень любить то, чем занимаешься. По-другому никак, - признается предприниматель.