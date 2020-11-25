Блошиная набережная в Пскове стала одной из самых красивых улиц России

Фото: Александр БОЙКОВ

Советская набережная, расположенная на противоположном берегу от псковского Кремля, попала в топ самых красивых улиц, по мнению известного блогера-урбаниста Ильи Варламова.

Набережная является важной частью экскурсионного маршрута, рассказала местный экскурсовод Наталья Григорова. Обычно на ней заканчивают прогулку по району Запсковья. Если люди гуляют на другом берегу, экскурсовод рассказывает о набережной с противоположного берега.

КАК БЛОШИНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ СТАЛА ЗОЛОТОЙ

Набережная – одно из любимых мест для фото у гостей города, отметила экскурсовод. «Первый вопрос, который все задают: "почему же она золотая?" Ведь во многих путеводителях она так и значится. Многие её называют до сих пор Американской. О том, что она Советская, от псковичей не часто услышишь», – рассказала экскурсовод.

Набережная прошла большой путь от «блошиной» до «золотой», рассказывает Наталья. Раньше там была деревянная застройка, в которой жили небогатые люди. «Пскова часто выходила из берегов и подтапливала все вокруг, вот в начале 20 века это место и называли блошиным», – рассказывает псковичка.

Фото: pleskov60.ru

Вплоть до 1949 года набережную официально называли Американской. По какой-то причине она не попала под массовое переименование улиц в 1923 году и просуществовала так еще четверть века.

«Американской набережная называлась из-за расположенного рядом моста, – объясняет экскурсовод. – Советской она стала только после войны, до этого она называлась Американской по мосту, который был построен рядом по американскому проекту».

Илья Варламов обратил внимание на то, что набережная не похожа на советскую. «Сама она, во всяком случае, издали, вызывает скорее ассоциации с европейским городом», – поделился мнением блогер.

Наталья Григорова рассказала, что «золотой» набережная стала совсем недавно, в начале 21 века, когда её застроили на манер губернского Пскова 19 века. «Псковичи, посмотрев сколько денег в неё вложили, назвали её золотой», – отметила гид.

ЗОЛОТОЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Многие псковичи помнят набережную в ужасном состоянии ещё в 90-х годах. «Тогда туда никого не водили», – отметила Наталья. Экскурсовод рассказала, что под набережной находится богатый культурный слой. «Может ещё и поэтому набережная золотая, прямо на культурном "золоте" ведь стоит», – отметила она.

Фото: pleskov60.ru

В 2003 году, когда началось строительство квартала, застройщик отказался оплачивать археологические раскопки на месте строительства. Было сказано, что сверху положат плиту и культурный слой будет в безопасности.

Фото: nathalie-zh.livejournal.com

Заканчивая свой рассказ о набережной, местный экскурсовод Наталья Григорова решила, что будет не лишним рассказать и о том, что находилось на противоположном берегу.

«Когда мы стоим на золотой набережной и смотрим на Троицкий собор, я рассказываю о рыбниках, набережной, которая до 20 века так и называлась из-за торговых лотков, где продавали рыбу», – рассказала экскурсовод.

Псковичи легко определяли, когда с озера приплывут с добычей рыбацкие лодки. Время, когда можно идти за свежей рыбой, скобари определяли по местным котам. Они собирались около причала за 30-40 минут до первых приходов лодок с рыбой к берегу.

Фото с сайта www.pleskov60.ru/

«Котов так и называли "рыбными", – поделилась Наталья. – Даже сейчас у наших рыбаков есть примета: если котик подойдёт, то первая рыбка его. Тогда улов точно будет богатым! Вот так».