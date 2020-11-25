Псковская советская набережная вошла в топ самых красивых улиц России

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Советская набережная в Пскове вошла в топ самых красивых улиц России. Свой личный рейтинг самых красивых улиц составил блогер и урбанист Илья Варламов.

«Советская набережная в Пскове меньше всего похожа на советскую. Сама она (во всяком случае, издали) вызывает скорее ассоциации с европейским городом, а ещё с неё открываются отличные виды на псковский Кром», – написал блогер в Livejournal

В топ улиц также вошли улица Никольская в Астрахани, Варварка в Москве, улица Муравьёва-Амурского в Хабаровске, проспект Мира во Владикавказе, улица Садовая в Рязани и некоторые другие.

Подпписчики его мнение поддержали и отметили, что «Псков – современный новодел под старину, больше бы такого в России».