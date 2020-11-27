Ограничительные меры против коронавируса в Псковской области могут продлить до 15 января

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Действующие меры против распространения коронавирусной инфекции в Псковской области могут продлить до 15 января. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Россия-24».

«Скорее всего, действующий пакет мер будет продлён до 15 января. Но, чтобы не создавать излишней нагрузки на экономику тогда, когда это не требуется, мы еженедельно анализируем весь пакет принятых мер», – отметил губернатор.

Сейчас в регионе до 6 декабря действует запрет на проведение всех массовых мероприятий, кроме религиозных. Работа предприятий общепита ограничена: они не могут работать с 23:00 до 6:00.

Например, театр драмы имени А.С. Пушкина уже второй раз вынужденно переносит спектакли. Некоторые из них псковичи увидеть не смогут: гастроли Русского театра драмы имени Фазиля Искандера закончились и псковичам вернули деньги за спектакли.

Действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Работодатели обязаны перевести 30% сотрудников предприятий на дистанционный режим работы.

Сохраняется запрет на проведение новогодних ёлок в школах, корпоративов и утренников в детских садах. Потанцевать в кафе и ресторанах на банкетах тоже не получится. «Если позволит обстановка и кратного увеличения не будет, планируем сохранить формат новогодних уличных мероприятий, ярмарок, представлений, но, конечно, с обязательным соблюдением всех ограничительных мер», – заключил Михаил Ведерников.