Матери знаменитых псковичей и их необычные профессии

Маленькая Оксана Фёдорова с родителями

Знаменитости, детство которых было связано с Псковской областью не забывают родные края и частенько наведываются отдохнуть. В социальных сетях они охотно рассказывают о своем крае подписчикам и советуют обязательно посетить наш регион.

Оксану Федорову знает чуть ли не каждый россиянин после победы в конкурсе красоты, она стала ведущей программы "Спокойной ночи, малыши". Но мало кто знает, что такая женственная леди училась в Псковской школе милиции и была очень храброй девушкой.

Своей природной красотой знаменитую псковичку наградила ее мама Федорова Елена Алексеевна. Тридцать лет своей жизни она отработала в областной больнице в хирургическом глазном отделении, потом в психиатрии. Как вспоминает Оксана, мама была медсестрой и очень часто пропала на дежурствах. Вероятно, трудолюбием она тоже заразилась от мамы.

«Я впервые услышала, что красива, от мамы. Как любой родитель, она говорила, что я самая красивая девочка на свете. Ощущение, что я привлекательна, возникло еще в школе, в Пскове. В старших классах к нам перевелся парень из Москвы. По нему сохли все девчонки, а он обратил внимание на меня. Тогда я и почувствовала, что могу нравиться» - делилась воспоминаниями со СМИ Оксана Фёдорова.

Оксана Фёдорова с мамой Еленой Алексеевной

Псковичка и известная атриса Юлия Пересильд уже давно сама мама двоих прекрасных дочерей, но также гордится своей мамой, которая стала для нее примером.

Юлия Пересильд на конкурсе "Утренняя звезда"

Мама Юлии получила образование экономиста, но всю свою жизнь проработала воспитателем в коррекционном детском саду. Актриса рассказывает, что родители сами давали ей возможность проявлять самостоятельность.

«Когда я училась в пятом классе, мама сказала мне: "Ты уже взрослая и самостоятельная, я не буду больше проверять твой дневник. Учись, как считаешь нужным". Несколько лет я сама расписывалась за нее в графе "Подпись родителей". А училась хорошо — в аттестате у меня всего три четверки» - вспоминает Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд с семьёй в Пскове

Недавно в Псковскую область наведалась мама популярной телеведущей и журналиста Ксении Собчак, она посетила регион, чтобы заехать в родовой дом в Острове, где прошло детство Ксении.

Несмотря на то, что Ксения Собчак не говорит о детстве в Псковской области, ее мама Людмила Нарусова поделилась с псковскими СМИ, что знаменитая дочь, будучи маленькой, приезжала в деревню на лето. Она рассказала, что Ксению «растили на козьем молоке козы Вербы, щуках из реки Плюсса и на плюсской чернике».

Ксения Собчак в детстве

Но мама Ксении, почти всю свою жизнь являясь политическим деятелем и женой известного политика, подходила к воспитанию дочери не менее серьезно. И от этого с дочерью у нее были очень непростые отношения.

«У меня была очень строгая мама. Мое детство было посвящено борьбе с мамой. Папа называл меня «моя домашняя Чечня». Я всеми силами отстаивала свое право на личное пространство, чтобы никто не читал мои дневники», — рассказала Ксения в СМИ.

Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой

Но несмотря на это, сегодня она сама является мамой маленького сына Платона и говорит, что вынесла из такого авторитарного воспитания свои уроки:

«Я бы хотела научиться отпускать, не критиковать, принимать его таким, какой он есть, независимо от того, нравится мне это или нет» - поделилась Ксения Собчак.

Когда мама Митрополита Тихона встретилась с его отцом, ещё была война. Их жизни несколько раз переплелись в госпитале, где Маргарита Васильевна была медсестрой. Но первая встреча произошла, когда ее сердце из всех просьб раненых солдат о помощи, услышала именно его - своего будущего мужа.

Как вспоминает Тихон, мама по-своему подходила к вопросу воспитания и говорила отцу: «Выпиши журнал "Здоровье", ребята должны разбираться в медицине, понимать, как устроен организм человека". И сейчас я ее понимаю, действительно ведь наш организм - это биомашина: как правильно ухаживаешь за ней, так долго она и прослужит».

Маргарита Васильевна очень любила чистоту и порядок, рассказывает Тихон, и до сих пор он иногда вспоминает, как в детстве, когда родители уходили из дома, он со своими братьями и сестрами брался мыть полы и стирать вещи.