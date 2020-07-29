2020-07-29T11:17:33+03:00
Общество

Какую погоду ждать в августе: рассказали в Псковском гидрометцентре

Температура и давление выше нормы, а также несколько магнитных бурь: "Комсомольская правда в Пскове" рассказывает, как пройдет последний месяц лета в Псковской области
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Фото: Катерина КочкинаФото: Катерина Кочкина
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На последний месяц лета 2020 года синоптики Псковского гидрометцентра прогнозируют температурный фон немного выше климатической нормы. Дождей будет не много, но зато метеозависимые жители области столкнутся с несколькими магнитными бурями.

Погода в Псковской области будет характеризоваться чередованием полей повышенного атмосферного давления и южных периферий атлантических циклонов.

Дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах от +19 до +24 градусов тепла. В отдельные дни воздух может прогреться до +29 градусов. Ночные температуры в среднем будут держаться в районе от +9 до +14 градусов.

Месячная сумма осадков - 70-120% от нормы.

Относительно магнитных бурь, месяц сразу же начнется с метеоудара. Первая серьезная магнитная буря произойдет 1 августа 2020. К тому же, она затянется аж на три дня, вплоть до 3 августа.

Всего в августе пройдет 8 магнитных бурь разной мощности. В эти периоды метеозависимые люди будут жаловаться на перепады настроения и сильную утомляемость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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