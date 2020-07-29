Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 29 июля
На данный момент проведено 62 995 исследований, за сутки прибавилось 699. Об этом сообщает официальный канал штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки 40, это 3 686 с начала пандемии. Выздоровело на сегодняшний день 2 535 человек, в том числе 33 за предыдущие сутки. К статистики смертей прибавилась одна смерть, в итоге с начала пандемии от коронавируса скончались 53 человека.
Статистика по районам:
Псков – 1129,
Великие Луки – 747
Бежаницкий район - 49
Великолукский район – 180
Гдовский район – 79
Дедовичский район – 49
Дновский район - 105
Красногородский район – 34
Куньинский район –35
Локнянский район - 12
Невельский район - 124
Новоржевский район – 22
Новосокольнический район - 68
Опочецкий район – 42
Островский район – 260
Палкинский район - 47
Печорский район – 41
Плюсский район – 98
Порховский район - 144
Псковский район – 297
Пустошкинский район – 10
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 19
Себежский район – 23
Струго-Красненский район – 41
Усвятский район - 20
ИСТОЧНИК KP.RU