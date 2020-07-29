Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 29 июля

На данный момент проведено 62 995 исследований, за сутки прибавилось 699. Об этом сообщает официальный канал штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки 40, это 3 686 с начала пандемии. Выздоровело на сегодняшний день 2 535 человек, в том числе 33 за предыдущие сутки. К статистики смертей прибавилась одна смерть, в итоге с начала пандемии от коронавируса скончались 53 человека.

Статистика по районам:

Псков – 1129,

Великие Луки – 747

Бежаницкий район - 49

Великолукский район – 180

Гдовский район – 79

Дедовичский район – 49

Дновский район - 105

Красногородский район – 34

Куньинский район –35

Локнянский район - 12

Невельский район - 124

Новоржевский район – 22

Новосокольнический район - 68

Опочецкий район – 42

Островский район – 260

Палкинский район - 47

Печорский район – 41

Плюсский район – 98

Порховский район - 144

Псковский район – 297

Пустошкинский район – 10

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 19

Себежский район – 23

Струго-Красненский район – 41

Усвятский район - 20