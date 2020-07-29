2020-07-29T14:58:17+03:00
Общество

Псковичи запечатлели необыкновенное небо во время вчерашней непогоды

Псковичи начали делиться фотографиями редкой разновидности облаков над городом. Подписчики группы «Жесть по-Псковски» в социальной сети ВКонтакте выложили свои фотокарточки.
Анна Лаба
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Фото из группы «Жесть по-Псковски» в социальной сети ВКонтактеФото из группы «Жесть по-Псковски» в социальной сети ВКонтакте
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Над Псковом 28 июля взвихрился грозовой воротник – это разновидность кучево-дождевых облаков, которые выглядят как длинный вал. Этот тип облаков образуется всегда на переднем крае грозы. В области их возникновения появляются сильный дождь и порывистый ветер.

Фото из группы «Жесть по-Псковски» в социальной сети ВКонтакте

Фото из группы «Жесть по-Псковски» в социальной сети ВКонтакте

Воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси, но смерчи в таких облаках не образуются.

«Жутко красиво» - оставила комментарий подписчица «Жести по-Псковски» под фото с облаками похожими на горный массив.

Фото из группы «Жесть по-Псковски» в социальной сети ВКонтакте

Фото из группы «Жесть по-Псковски» в социальной сети ВКонтакте

Люди задумчиво разглядывали фотографии и говорили, что видят в облаках: «Такое впечатление, что орел с огромными крыльями накрывает город».

Фото из группы «Жесть по-Псковски» в социальной сети ВКонтакте

Фото из группы «Жесть по-Псковски» в социальной сети ВКонтакте

Такие облака обычно формируются перед наступающими холодными фронтами. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время жары не будет.

Грозовой воротник принес с собой ливни, из-за которых затопило Псковскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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