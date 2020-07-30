В Пушкинском музее открывается новая выставка известного художника

Экспозиция представит работы известного художника Владимира Алексеева. Его жизнь и творчество большую часть жизни связаны с псковскими пушкинскими местами. Он дружил с директором музея-заповедника Гейченко.

Выставлено будет порядка сотни графических работ, созданных в разной технике. Рождались они от середины 1960-х до начала 2000-х.

«Это, по большей части, виды Пушкиногорья — Михайловское, Тригорское, Петровское, Бугрово и Святогорский монастырь, а также исторического центра Санкт-Петербурга и «пушкинских» окрестностей северной столицы» - отметили в пресс-службе.

Фото: музей-заповедник А.С. Пушкина

Там же гости увидят работы Алексеева, иллюстрирующие произведения Пушкина от «Памятника» и «Каменного гостя» до «Истории села Горюхина» и повести «Кирджали».

Выставка размещена в анфиладе выставочных залов на первом этаже музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Экспозицию можно будет посетить до октября.