Продавцы одного из псковских магазинов ищут кота, который жил с ними 15 лет

Продавцы из продуктового ларька на Рижском проспекте, 57 ищут кота Васю, проживающего в их торговом павильоне на протяжении почти 15 лет, об этом написала внучка одной из работниц магазина на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила нам девушка, кот живёт в ларьке всю свою жизнь, практически с самого рождения. Обычно кот уходил на день-два, а потом возвращался. Сейчас его нет уже больше недели и продавщицы, привыкшие к пушистому соседу, начали волноваться.

.

«Он спокойно гуляет, а потом возвращается в ларёк на холодильник спать, - пишет девушка и добавляет ,- под машины попасть не мог. Он куролесит только вокруг магазинов, если его, конечно, никто никуда не утащил».

В октябре прошлого года кота уже кто-то подбирал и искал ему хозяев. Девушка приложила фотографии к посту и отметила, что все очень волнуются за кота и надеются, что в этот раз он тоже вернётся.

Всем кто что-либо знает о местоположении кота просят в любое время звонить по телефону 89319042688. Вознаграждение гарантировано.