Ученые ПсковГУ создали лабораторию по анализу больших данных (Big Data)

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Ученые Псковского государственного университета открыли первую в регионе научную лабораторию, которая будет направлена для анализа больших данных (Big Data).

Справка: Технологии Big Data используют в телекоммуникациях, банковской сфере, здравоохранении и энергетике. Без них невозможно развитие технологий искусственного интеллекта, новых производственных технологий, построение цифровых двойников для умных производств, а также создание умных городов. Актуальны они и для Псковской области, на территории которой расположены крупные промышленные предприятия.

"Чтобы обеспечить в регионе развитие этой технологии, мы создали в университете первую в Псковской области научно-учебную лабораторию методов анализа больших данных, и дали ей название Lambda-Pskov" - прокомментировал проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал для ТАСС.

Теперь можно сказать, что в Псковской области наконец-то появился свой полноценный научный центр, ученые которого будут решать конкретные практические задачи в области компьютерных технологий больших данных.