ВИДЕО: полет над Изборском на квадрокоптере

Московский видеограф-любитель был в Псковской области порядка 6 лет назад. В этом году маршрут путешествия мог бы вновь сложиться иначе, но ограничения в мире кардинально поменяли планы.

В поисках альтернативы югу, Александр решил посетить знаменитый Псково-Печерский Монастырь. По отправлению в Псков затяжной московский дождь предвещал не летную погоду. Но Псков не подвел и встретил гостей радушно:

"С погодой повезло, так как там, от уда мы приехали, долгое время лили дожди. Однако, впечатления остались только самые тёплые и хорошие от посещения Псковской области в целом" - поделился путешественник.

Изначально Александр посетил Печоры, а после - дорога вела в Изборск. Оттуда он нам привез видео с высоты птичьего полета. Оно дополнило серию видео о Псковской области на YouTube-канале Александра под названием «Moscow Never Sleeps». Далее москвича ждал сам областной центр:

"Очень понравилась Крепость Изборска, об этом будет мое видео, а так же сам Псков. Был в Пскове лет 6-7 назад и ощутимо видно как город поменялся в лучшую сторону. Очень понравился центральный парк, он очень красивый и живописный, а вокруг крепостные стены. Это просто невероятно красиво. В общем, получили очень хорошие эмоции и решили, что обязательно вскоре вернёмся ещё в на Псковскую землю".