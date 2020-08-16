На Псковщине празднуется День воздушного флота России

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Справка: День Воздушного Флота России – профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры страны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» было установлено, что День Воздушного Флота СССР отмечается в третье воскресенье августа. В 2020 году эта дата выпала на 16 августа.

В настоящее время авиация решает широкий круг транспортных, хозяйственных и военных задач. Воздушный флот – важнейший фактор экономического развития России. Авиация обеспечивает связь со всеми регионами, с труднодоступными районами страны и со всем миром.

Глава региона выразил слова благодарности: «Спасибо всем, кто связал свою жизнь с небом, кто участвует в развитии псковского аэропорта и обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров. С профессиональным праздником, друзья!».

В этом году пассажирские самолеты связали Псков с Калининградом, Анапой и Симферополем. «На этом останавливаться мы не собираемся» - отметил губернатор.

18 августа запустят первые авиарейсы из Пскова в Симферополь.