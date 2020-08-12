Когда можно будет отправиться в Симферополь из Пскова

Псковичи будут путешествовать на комфортабельных самолетах Bombardier CRJ-100/200

18 августа запустят первые авиарейсы из Пскова в Симферополь. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на пресс-службу авиакомпании «РусЛайн».

Самолет по маршруту Псков - Симферополь будет летать два раза в неделю по вторникам и субботам. На борт современных самолетов будут запускать по 50 человек.

Рейсы на Анапу и Калининград также продолжат курсирование до 19 сентября. Поэтому, псковичам еще удастся застать бархатный сезон.