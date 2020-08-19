В отпуск звала лопата и внутренний долг: с чем столкнулись псковские поисковики при организации полевой экспедиции в 2020 году

Фото: Анна Тягунова

С 5 по 15 августа в Невельском районе Псковской области прошла Вахта памяти - 2020. Поисковиками были идентифицированы останки 67 бойцов Красной армии. Но карантин и запрет на массовые сборы сильно усложнил поисковикам итак не простую работу. Об этом "Комсомольской правде" рассказал командир поискового отряда и один из организаторов экспедиции Владимир Михайлов.

"В этом году хотелось бы сделать "Вахту памяти" как планировали - масштабной и продуктивной. Но в связи с пандемией коронавируса, администрация и главный санитарный врач Псковской области ограничили число возможных участников до 70-ти. [Обычно число добровольцев превосходит 150 человек] Половина только молодежь. Слава богу, что мы хотя бы так собрались. Небольшим составом, своими силами, но нам удалось сделать все, чтобы не прервать традиции. Ведь Вахта была под вопросом до самого открытия".

Фото: Анна Тягунова| Руководитель регионального отделения ПДР Геннадий Корольков

Во время организации Вахты памяти поисковикам пришлось запросить множество разрешений и по-долгу ждать ответа. В один из дней им было предложено перенести экспедицию на вторую половину августа. Но от предложения были вынуждены отказаться.

"Все участники - добровольцы, но каждый из них наперед знает, на что потратит свой летний отпуск. Не у каждого, конечно, есть возможность переносить отпускные, тем более, в это непростое время. - рассказывает заместитель командира отряда Михаил Ясютич. Кроме того, после предварительной поисковой разведки оказалось, что определенное количество останков находится в районе ежегодной мелиорации почвы. Пришлось договариваться с местными жителями и просить о переносе даты земляных работ. Нам пошли навстречу и мы не могли тянуть".

Фото: Анна Тягунова

Доброволец поискового отряда "Гвоздика" Рузаль Хабибуллин перед началом Вахты памяти провел большую архивную работу. Лично присутствовать в этом году не представилось возможности, так как приехать из Казани во время карантина оказалось непросто. С Невельской землей его связывает боевой путь деда. Однажды Рузаль отправился на поиски места гибели родственника и нашел его останки. И уже много лет он является незаменимым поисковиком отряда "Гвоздики":

"В этом году я предложил несколько мест для работы. В частности - это деревни Режесиденье и Барсуки, что в сторону Усвят. Бои там были в начале октября 1943 года. Это начало Невельской наступательной операции" - рассказал поисковик корреспонденту "Комсомольской правды".

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Точное количество бойцов, положивших жизни в этом районе, доподлинно неизвестно. Но то, что в деревне Режесидеьне находится яма с госпитальным захоронением 67 бойцов - архивные данные говорят точно. Яму нашли. Как происходил подъем останков, рассказывает доброволец поискового отряда "Неизвестный солдат" Анна Шуняева:

"Когда до конца экспедиции оставалось приблизительно 3 дня, в раскопе, который нашли по ориентировкам Рузаля, уже было поднято 12 бойцов. Но еще порядка 8 оставалось лежать в раскопе. Мы боялись, что не успеем. - с волнением рассказала Анна. В тот день мы нашли при бойцах нечто похожее на книжки красноармейцев, мы попытались их прочитать, но безуспешно. Время берет свое и они истлели".

Фото: Анна Тягунова

Среди находок в базовом лагере к концу экспедиции находилось карманное зеркальце, карандаши, обрывки газеты и подсумок с патронами, которые тщательно изучали начинающие поисковики между выходами. В числе них юнармеец Валерия Шлапакова. В поиск ее привел отец, а потом, собрав друзей со школы и отряда Юнармии, она тоже решилась на первую экспедицию:

"В первый день копа я наблюдала, как работают опытные поисковики. Со стороны это кажется легким делом. Но во второй день я сама приступила к поднятию останков. Это большой и кропотливый труд. Руководители научили меня всем нюансам выполнения эксгумации" - поделилась с нами Валерия.

Фото: Анна Тягунова

В связи с ограниченным количеством участников, "Вахта памяти - 2020" не смогла стать Всероссийской международной и молодежной, как планировалось. Не хватило рабочей силы, чтобы разведать множество мест, стоявших в планах. Как рассказал поисковик "Гвоздики" Евгений Макарин, местные жители в этом году, как никогда ранее, были открыты для общения с поисковиками и охотно указывали на места, про которые им говорили пожилые родственники.

"Место лагеря в этом году находилось на озере Упрей. Видно, что оно одно из любимых у местных жителей. Что удивительно, они не пытались отвоевать от нас берег. Наоборот - охотно шли на контакт и каждый день приезжали, чтобы объяснить где находятся места в которых, по рассказам их родственников, были брошены в войну солдаты. Не везде мы успели. Но всю информацию я зафиксировал на своих картах и в блокноте. Однозначно стоит вернуться. Конечно, было бы отлично приехать в полном составе" - поделился планами поисковик.

Фото: Анна Тягунова

Организаторы "Вахты памяти" сообщили руководителю регионального отделения "Поискового движения России" о, так называемых, "наметках" и выдвинули это место для следующих поисковых экспедиций.

За 10 дней поиска участники подняли останки 67 бойцов. Все они теперь покоятся в братской могиле на другом конце Невельского района. В деревне Турки-Перевоз, где располагается воинский мемориал. Каждый год там с почестями перезахоранивают останки бойцов, погибших на Невельской земле, которых неустанно разыскивают поисковые отряды.