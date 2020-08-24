Псковичи могут помочь спасти жизнь ребенка, подарив учителю один букет от класса

Фото: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша»

Псковичей просят принять участие в акции «Дети вместо цветов» и помочь спасти жизнь Маше Федоткиной, которая болеет спинальной мышечной атрофией.

Суть акции – подарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства направить в фонд на лечение ребёнка с тяжелым заболеванием. В этом году все собранные средства будут направлены на лечение Маши Федоткиной. В прошлом году фонд смог собрать 5,5 млн. для помощи Мише Лихотину. Сейчас он идет на поправку.

Девочке всего один год, у неё спинальная мышечная атрофия 1 типа. В организме Маши не вырабатывается определённый белок, из-за чего разрушаются нервные клетки. Ей нужен укол самого дорогого лекарства в мире.

Фото: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша»

Акция «Дети вместо цветов» пройдёт уже в 7 раз. В ней принимают участие десятки тысяч школьников со всей России. В прошлом году участниками «Дети вместо цветов» стали 48 208 школьников со всей страны.

Более подробно ознакомиться с информацией можно в группе благотворительного фонда в социальной сети "ВКонтакте".