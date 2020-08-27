В Пскове состоится премьера моноспектакля "И смех, и грех"

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Уже сейчас программа, состоящая из произведений Пушкина, Крылова и Чехова, одобрена руководством театра, осталось подготовить последние штрихи. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области:

"Основа выступления подготовлена, теперь предстоит завершающая работа художнику-оформителю. Кроме того, что моноспектакль представляет собой только одного артиста на сцене, необходимо решить вопросы освещения. Возможно, к премьере будут подготовлены и выставлены декорации".

Как сообщили в Театрально-концертной дирекции, у многих известных артистов имеется моноспектакль. В этом году и Владимир Свекольников подготовил свое представление:

"Владимир Свекольников актер очень высокого уровня. Это старая школа. У него огромное количество ролей на телевидении и в театре. Когда он выходит на сцену, все взгляды привлечены. И все равно - в проходном эпизоде он играет или это большая роль. Вот, к примеру, он участвует в постановке "Пиковая дама" - и это очень ярко" - прокомментировали в пресс-центре театра.