"Со временем начинаешь ценить свои корни": Оксана Федорова посетила Псков

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Псковичка и известная телеведущая Оксана Федорова любит приезжать в родной город. Она гордится с своими корнями и всегда с радостью делится с поклонниками историями и фактами о Псковской области.

На прошлой неделе она вновь приехала в город, но в этот раз обошла весь центр и сделала несколько фотографий, которые опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: @fedorovaoksana

"Со временем начинаешь ценить свои корни, свою землю, в которой выросла. Не каждый город может похвастаться такой историей. Вот некоторые факты..." - написала Оксана Федорова под фото. Она рассказала факты об Александре Невском, о Петре Великом, княгине Ольге и князе Игоре, и, конечно же, о Довмонте.