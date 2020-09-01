Псковские флористы рассказали об ажиотаже на 1 сентября

Фото: Анастасия Тарасова

Сегодня в Псковской области прошел необычный День знаний. Кроме того, что на линейке нельзя было присутствовать ученикам сразу всей школы, так еще и родителей не пустили на территорию многих школ города. Не смогли они проронить слезу, смотря на своих детишек на линейке.

Многие смогли только проводить детей до школы, вручить букет и оставить на произвол судьбы. Но перед тем, как это сделать, в любом случае необходимо было забежать в цветочный, надеясь, что очереди не будет. Но... флористы сегодня были загружены работой.

Фото: Анастасия Тарасова

ЗВОНИТЕ ЗАВТРА

Некоторые цветочные магазины услышав, что мы хотим только пообщаться, вежливо отказывались. На бегу они сообщали, что времени у них сегодня на разговоры нет совсем: "Слишком много клиентов". Но все же мы узнали, какие букеты унесли с собой псковичи.

Несмотря на то, что экономика в этом году переживает кризисные времена, в традиционных букетах псковичи не стали себе отказывать. Но на смену навороченных букетов из карандашей и конфет пришли подсолнухи и розы.

Фото: Анастасия Тарасова

«Больше всего в этом году у нас покупают составные букеты. Еще популярностью пользуются подсолнухи и пионовидные розы», – сообщила нам одна из продавцов в цветочном магазине. Почти во всех магазинах сообщили, что в этом году

Фото: Дарья Хваткова

Не так давно у псковичей стали популярны «одинокие» розы. Идея в том, чтобы отказаться от индивидуальных букетов в пользу одного цветка от каждого ученика. В итоге получается один, но большой букет для учителя. Все таким образом сокращают хлопоты с доставкой и хранением и остаются счастливы.

Фото: Дарья Хваткова

Посчитать точное количество прибыли от 1 сентября получится лишь завтра, сообщили флористы. Но некоторые цветочные киоски города уже отметили небольшой прирост посетителей. Однако. Ведь многие отказались от дорогих букетов в пользу экономии...

«Спрос примерно такой же, как и в прошлом году. В принципе, ничего не изменилось», – сообщили продавцы,подчеркнув, что информация пока предварительная.

Фото: Дарья Хваткова

Наш фотограф побывала на праздничной линейке у одной из школ и запечатлела школьников и их родителей с букетами, предлагаем полюбоваться ими вместе с нами. (смотреть фоторепортаж)

ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ

Кроме того, Псковская область в седьмой раз поддержала акцию Благотворительного фонда "Алеша". В 12 школах области в классах отказались от цветов и направили средства на лечение Маши Федоткиной.