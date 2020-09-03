Куда звонить и как себя вести при встрече с бездомной собакой

Фото: Анастасия Тарасова

ОТЛОВ ПО ГРАФИКУ

Власти города обязаны отлавливать безнадзорных собак, ведь они несут угрозу обществу. У комитета по ветеринарии Псковской области существует график, по которому они ежемесячно очищают город от безнадзорных животных.

Отлов подразумевает обязательные чипирование, кастрацию или стерилизацию животного. При необходимости оказывается ветеринарная помощь. В случае, если необходимо отловить бешенное животное, "в арсенале" сотрудников комитета имеется все необходимые средства: препараты для обездвиживания, петли-удавки и т.д.

А КАК ЖЕ ЗООЗАЩИТА И ПОЛИЦИЯ

По Федеральному закону "Об ответственном обращении с животными..." от 27.12.2018 N 498-ФЗ зоозащитная организация и полиция являются посредником между комитетом по ветеринарии и агрессивным животным.

Получается, что и та и другая инстанция будет действовать только после согласования с комитетом. К примеру, история с разъяренным ротвейлером, который получил пулю в челюсть от сотрудника полиции. Дело сдвинулось только после того, как комитет обработал заявку полиции. После чего, ее сотрудники и волонтеры зоозащитной организации смогли выехать на место и отловить собаку.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАШ УЧАСТОК ЗАБЕЖАЛА СОБАКА

В первую очередь можно избежать контакта с бездомным животным. Достаточно заранее на своем участке поставить забор и закрывать калитку.

Во-вторых, не стоит выходить к собаке и прогонять. Есть риск разозлить животное и служба отлова не успеет вам помочь. Если собака ведет себя напугано или, наоборот, чересчур самоуверенно - следует звонить сразу.

КУДА ЗВОНИТЬ

Обязательно зафиксируйте в своем телефоне единый номер, по которому вы сможете обезопасить себя от агрессивного животного. Но перед этим, необходимо запоминить, какую информацию сообщить в службе:

1. Предположительная порода собаки;

2. Ее размер;

3. Как она себя ведет;

4. Нужно отметить, что конкретно вас беспокоит в ее поведении.

Комитет по ветеринарии Псковской области: (8-8112) 29-95-56