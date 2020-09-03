«Девочка хорошая»: дело о ротвейлере, подстреленном псковским полицейским

Фото: АНЗО "Шанс"

Вчера в Пскове случилось происшествие, которое вызвало широкий общественный резонанс. На территорию частного дома в районе Любятово забежала собака породы ротвейлер. Хозяева участка предприняли попытку самостоятельно «выпроводить» животное за территорию - но ситуация не увенчалась успехом. Как они сообщили в полицию, собака вела себя агрессивно и кидалась на людей. История закончилась пулей в челюсти у животного. Но сейчас его жизни ничего не угрожает.

Хозяев участка понять можно: в первую очередь они испугались за жизнь своих детей. Как написали в своей группе представители зоозащитной организации «Шанс», «люди имели право испугаться». В пресс-службе УМВД оценили ситуацию примерно также: «Любой родитель, если бы рядом с его ребенком прыгала такая собака - испугался бы. Когда идет речь о благополучии детей, если животное реально агрессивно - никто не будет ждать пока оно набросится первым и причинит вред».

Фото: АНЗО "Шанс"

ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ НЕ ТАК, КАК НАДО

С этой фразы начался разговор с руководителем АНЗО «Шанс» Марией Величко.

После того как хозяева позвонили в 112, на место оперативно прибыл наряд патрульно постовой службы. Так сложилось, что с зоозащитниками наиболее плотно работал первый отдел полиции. «Его сотрудники прекрасно знают, что мы не очень мобильные, нас просто нужно дождаться», - отметила Мария Величко. Но на место приехал второй, так как именно он патрулирует район Любятово.

«Они позвонили нам на старый номер, по которому мы раньше принимали заявки. Мы попросили их переадресовать запрос в Комитет по ветеринарии, так как мы больше не имеем права принимать заявки напрямую. Они туда дозвонились и перезвонили мне, чтобы мы ожидали ответа» - сообщила Мария Величко.

Когда сотрудники «Шанса» выехали на место происшествия - было уже поздно. Собака накинулась на полицейского, и его коллега был вынужден применить оружие, чтобы обезвредить животное.

Фото: АНЗО "Шанс"

ЛЕГКО ОБВИНИТЬ ДОЛЖНОСТЬ, СЛОЖНЕЕ - ЧЕЛОВЕКА

Как сообщили в пресс-службе УМВД, в своей деятельности полиция руководствуется Федеральным законом о полиции (07.02.2011 N 3-ФЗ), где в пятой главе прописаны случаи, когда можно применить физическую силу, специальное средство или оружие. Согласно ему, в данной ситуации полиция имела право обезвредить животное, так как оно угрожало жизни и здоровью сотрудника полиции.

С точки зрения законодательства, сотрудник поступил правильно - оценил риск сложившейся ситуации и выстрелил, решив не рисковать. Псковичи, знающие не понаслышке о характере служебных собак, отмечают, что, когда эти животные агрессивны - становится правда страшно: «Жалко животное, но, когда они агрессивны, хлебушком не выманишь».

Многие псковичи в недоумении спрашивали, зачем же было стрелять именно в голову. Но собака - все же цель движущаяся, она не стоит на месте. Как отметили в УМВД, «попасть по быстро передвигающемуся объекту, да еще и в такой стрессовой ситуации бывает сложно - адреналин. Страх все-равно присутствует и не чужд даже сотрудникам полиции».

Там же нам рассказали, что транквилизаторов, снотворных дротиков, резиновых пуль и прочих щадящих средств у сотрудников полиции нет, потому что они не занимаются отловом животных. «Когда звонок поступил в 112 они, естественно, переадресовали его нам - была угроза людям», - сообщили в пресс-службе.

Фото: АНЗО "Шанс"

ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ

Мария Величко рассказала, что на месте инцидента она не была, так что ничего по поводу поведения собаки в тот момент сказать не может. «Однако, судя по тому, как сейчас в ветеринарной клинике общаются с собакой - животное к патологическим агрессорам не относится. Собака могла быть в стрессе, ее могли напугать другие люди», - отметила Мария.

В «Шансе» придерживаются мнения, что сотрудники полиции были правы в своих действиях - «Они не обязаны уметь вести себя с собаками, это не их профиль».

Сотрудники зоозащитной организации уже долго работают с полицией. Уже наладился механизм работы, но в этот раз случилась несостыковка: «мы поговорили с сотрудниками полиции, которые приняли вызов, но, возможно, информация не дошла до тех, кто был рядом с собакой. Просто патовая ситуация».

Директор «Шанса» отметила, что в таких случаях полиции просто не нужно было подходить к собаке до приезда специалистов по работе с животными: «Они не обязаны уметь себя вести с ними, это не их профиль. Для этого существуем мы. Просто нам надо дать время, у зоозащитников нет группы быстрого реагирования».

Фото: АНЗО "Шанс"

ДЕВОЧКА ХОРОШАЯ

В "«Шанса» сообщили, что хозяин животного пока не объявился, а также отметили, что все произошедшее, в первую очередь, - его вина.

На данный момент собака находится в удовлетворительном состоянии: «Девочка хорошая, возраст - около пяти лет. Ее обрабатывают, лечат, она потихонечку кушает. В течение дня ее осмотрит хирург и решит, как проводить операцию и собирать челюсть: ее пулей расщепило вдоль». Сотрудники «Шанса» ранее не сталкивались с такой травмой у животного, поэтому сбор на операцию пока не ведется. В настоящее время сложно представить сколько будет стоить операция.

Состоянием подстреленного ротвейлера были обеспокоены не только псковичи, следящие за ситуацией из-за экранов. Как нам стало известно, в «Шанс» также звонили и сотрудники УМВД, чтобы узнать о состоянии животного. По просьбе того самого полицейского, ставшего заложником обстоятельств.

Что делать если на ваш участок забежала агрессивная собака, как себя с ней вести и по каким номерам звонить читайте здесь.