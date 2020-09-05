6 человек погибли за сутки в ДТП в Псковской области

Фото: ПАИ

Шесть человек погибли за сутки в ДТП в Псковской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начался роковой день с трагического ДТП на 17 километре трассы Остров-Вышгородок в Островском районе около 22:00.

51-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил 61-летнего велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте.

Как сообщает ПАИ, виновный - гражданин Латвии, погибший - местный житель.

Фото: ПАИ

Около часу ночи в Островском районе Псковской области автомобиль Lifan X60 столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. Машина опрокинулась и вылетела в кювет.

Фото: ПИ

В результате погибли четыре человека, один госпитализирован. В ведомстве уточнили, что погиб 69-летний и 56-летний мужчины. По предварительным данным, погибшие из Санкт-Петербурга.

Фото: ПАИ

Третье ДТП произошло около трех часов ночи в Псковском районе около поворота на деревню Новая.

Фото: ПАИ

Девушка, водитель автомобиля Škoda, насмерть сбила пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пострадавшего.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На прошлой неделе в страшной аварии в Великолукском районе погибли два человека и пострадали двое детей. Одна из пострадавших - в коме.