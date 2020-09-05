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В Псковской области в ДТП с лосем погибли 4 человека

Один человек госпитализирован
Источник:kp.ru
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Фото: &quot;Медиа-холдинг Псковской области&quot;.

Фото: &quot;Медиа-холдинг Псковской области&quot;.

В Псковской области, в результате столкновения легкового автомобиля Lifan X60 с лосем, погибли четыре человека и один ранен, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло около 00:40 на 325 километре дороги Санкт-Петербург-Невель, в Островском районе за деревней Дуловка.

Фото: &quot;Медиа-холдинг Псковской области&quot;.

Фото: &quot;Медиа-холдинг Псковской области&quot;.

Лось внезапно выбежал на дорогу из-за кустов. Водитель не смог избежать столкновения с животным, в результате автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

Водитель и его пассажиры: 56-летний и 42-летний мужчины и 71-летняя женщина погибли на месте. 67-летнюю женщину - пассажира госпитализировали с переломом грудного отдела позвоночника.

Фото: &quot;Медиа-холдинг Псковской области&quot;.

Фото: &quot;Медиа-холдинг Псковской области&quot;.

Все пострадавшие - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото: &quot;Медиа-холдинг Псковской области&quot;.

Фото: &quot;Медиа-холдинг Псковской области&quot;.

На месте дорожной аварии работали пожарная охрана, сотрудники ДПС, эксперты-криминалисты, следователь по расследованию ДТП и судебно-медицинский эксперт.

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