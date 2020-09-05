Количество смертей в ДТП в Псковской области увеличилось на 50%

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На 50% увеличилось количество смертей в ДТП по Псковской области, об этом рассказал сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по безопасности дорожного движения в регионе, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Статистика показывает, что с января по август 2020 количество аварий снизилось на 4,7 процента, всего за это время зафиксировано 559 случаев. Однако по сравнению с этим же периодом в 2019 году, количество погибших увеличилось на 50 процентов — до 90 жертв, в том числе дети.

Михаил Ведерников поручил создать интерактивную карту аварийных участков Псковской области. Пока непонятно, станет это общедоступным приложением или нет, ясно только, что это будет чем-то вроде реестра всех аварий, туда также будут вносить информацию о том, что нужно сделать, где и когда, для предотвращения угрозы.

Дополнительно, губернатор области предложил усилить патрулирование улиц со стороны управления ГИБДД УМВД региона, особенно в праздничные дни, а также закупить дорожные камеры, и добавить информационных щитков призывающих соблюдать ПДД.

За минувшие сутки в регионе 6 человек погибли в результате ДТП.