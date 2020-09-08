Основам горнолыжного спорта в Пскове могут научить бесплатно

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад»

Центр отдыха «Снегопад» является частью большого семейного бизнеса. Его развитием занимается Надежда Попова и ее муж Роман. Бизнес был основан отцом Романа Александром Ивановичем в 90-е годы. Тогда Александр задумал сделать самые разные виды спорта более доступными для псковичей. О том, как эта успешная история общего дела в данный момент переживает непростые коронавирусные времена, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала Надежда Попова.

«Все началось с того, что врачи посоветовали Александру Ивановичу заняться большим теннисом. Поэтому вместе с друзьями он стал развивать это направление. Так в нашем городе появились первые корты и теннисный клуб. Параллельно возник интерес к горнолыжному спорту. Александр Иванович нашел заброшенный склон на Вашиной Горе: с той же дружеской компанией он выкорчевал там деревья, оборудовал бугельный подъемник. Сначала сами катались, потом организовали базу отдыха, которая в начале 2000-х была очень популярна, - поделилась с нами Надежда Попова.

Теннисный клуб Александра существует по сей день. Но так как база отдыха находилась за чертой города, она так и не получила должной популярности. Наконец, семья решила спасти бизнес и все-таки перенести его в город.

ПСКОВСКАЯ ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА

«К 2007 году созрела идея, что нужно осваивать Псков. Обратились в городскую администрацию с предположением сделать склон в Финском парке. В то время парк был практически заброшен, даже днем там было страшно ходить. Провели электроэнергию, склон увеличили, выровняли, привели в достойный вид. Поставили небольшой бугельный подъемник. И организовали детскую спортивную школу», - поделилась воспоминаниями Надежда.

Каждый зимний сезон «Снегопад» открывает свою горнолыжную школу, которая пользуется у псковичей и гостей города особой популярностью. Но только в снежную зиму, рассказала предприниматель:

«Конечно, прошлая аномально теплая зима - не показатель. За весь сезон наш центр отработал всего шесть дней».

Большой выбор снаряжения для катания на лыжах и сноуборде. Но самое главное преимущество — это возможность бесплатного обучения детей и взрослых, которые только решили заняться снежными видами спорта.

«Если есть свой инвентарь, то посетители платят только за подъемник. Их сопровождает опытный инструктор, который обучает основам катания и знакомит с техникой безопасности» - сообщила Надежда.

Если инвентаря нет, то его можно взять на прокат. Снаряжение закуплено достаточно для того, чтобы никто не стоял в очереди и всем хватило. Персонал для центра отдыха выбирали тоже самостоятельно. Претенденты проходили строгий отбор по нескольким пунктам:

«Ищем молодых, энергичных, способных. Тех, кто хотел бы обучиться и заниматься этим направлением. Технику ставим, обучаем. Конечно, хочется, чтобы человек был коммуникабельным. У нас катание начинается с 4 лет и важен индивидуальный подход к детям».

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад»

ДОРОГАЯ ПУШКА

Кроме стандартного набора снаряжения, предпринимателям необходимо было выделить средства и для более дорогого оборудования.

«Трудностей много. Если не брать кредитов - ничего не сможешь сделать, поскольку вливания серьезные. У нас есть снежная пушка, которая в зимний период при минусовой температуре делает снег. Он лучше подходит для катания и дольше держится чем природный».

А в 2015 году произошло обновление центра, куда были вложены крупные инвестиции: «Во время реконструкции Финского парка нам поставили задачу: привести все домики в надлежащий вид. Поэтому синие вагончики, которые здесь были, мы заменили на деревянные срубы».

ТРОГАТЬ ПАМЯТНИК НЕЛЬЗЯ

В связи с тем, что участок предпринимателям достался с фрагментом древней стены, то они также приняли участие в сохранении культурного наследия:

«Трогать памятник нельзя. Поэтому стену мы законсервировали и закрыли крышей, чтобы не разрушалась» - поделилась Надежда.

«Снегопад» ежегодно становится базой для соревнований. Дети и ребята постарше состязаются в показательных выступлениях на горных лыжах, прыгают с трамплина на сноуборде.

«Зимой у нас очень много людей, очень весело. Стараемся каждый год по возможности проводить соревнования по горнолыжному спорту в разных возрастных категориях и показательные выступления сноубордистов. Часто проводим мероприятия вместе с городским Молодежным центром. Мы берем на себя спортивную часть, а они – развлекательную».

«СНЕГОПАД» ЛЕТОМ

«Если зимой у нас горные лыжи, ватрушки, сноуборды, то в теплое время года открыт летний парк: прокат велосипедов, роликов, детских электромобилей»,- говорит Надежда.

На лыжах и сноубордах предприниматели не остановились и стараются развивать свой бизнес. Закупают для центра все новое оборудование и идут в ногу со временем.

«Сейчас востребованы такие новые направления, как гироскутеры, элетросамокаты. Это очень привлекает и детей, и взрослых. А из простого — по-прежнему в моде велосипеды. Хотелось бы велосипедами-тандемами разжиться — о них иногда спрашивают, особенно туристы. Но пока мы не можем себе такие покупки позволить».

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад»

Еще одним популярным направлением стал активный детский отдых. Сдаются в аренду беседки для проведения праздников. Также в наличие батуты и водные шары. Веревочный парк тоже пользуется спросом.

Но из-за ограничений по коронавирусу, не все удалось открыть центру в этом году.

«Мы смогли открыться только во вторую очередь, когда открывались веранды, кафе. Но веревочный парк уже не стали на месяц устанавливать - не рентабельно. Бассейны с водными шарами тоже не стали ставить — там много контактных поверхностей, а как мы эти шары внутри обработаем?»

ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ МНОГО

«Хочется новые направления осваивать. Возможно, организуем троллей: скоростной спуск по тросу. Склон позволяет. Но нужно привлекать специалистов, потому что главное - безопасность. Перенимаем опыт у других, «подсматриваем» как другие базы живут. Сотрудничаем с европейскими турбазами, в Ленобласти все турбазы объездили. Если есть возможность что-то новое освоить — стараемся» - поделилась Надежда.