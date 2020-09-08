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Спорт

Основам горнолыжного спорта в Пскове могут научить бесплатно

Снегопад зимой и летом
Источник:kp.ru
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Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад»

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад»

Центр отдыха «Снегопад» является частью большого семейного бизнеса. Его развитием занимается Надежда Попова и ее муж Роман. Бизнес был основан отцом Романа Александром Ивановичем в 90-е годы. Тогда Александр задумал сделать самые разные виды спорта более доступными для псковичей. О том, как эта успешная история общего дела в данный момент переживает непростые коронавирусные времена, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала Надежда Попова.

«Все началось с того, что врачи посоветовали Александру Ивановичу заняться большим теннисом. Поэтому вместе с друзьями он стал развивать это направление. Так в нашем городе появились первые корты и теннисный клуб. Параллельно возник интерес к горнолыжному спорту. Александр Иванович нашел заброшенный склон на Вашиной Горе: с той же дружеской компанией он выкорчевал там деревья, оборудовал бугельный подъемник. Сначала сами катались, потом организовали базу отдыха, которая в начале 2000-х была очень популярна, - поделилась с нами Надежда Попова.

Теннисный клуб Александра существует по сей день. Но так как база отдыха находилась за чертой города, она так и не получила должной популярности. Наконец, семья решила спасти бизнес и все-таки перенести его в город.

ПСКОВСКАЯ ГОРНОЛЫЖНАЯ ШКОЛА

«К 2007 году созрела идея, что нужно осваивать Псков. Обратились в городскую администрацию с предположением сделать склон в Финском парке. В то время парк был практически заброшен, даже днем там было страшно ходить. Провели электроэнергию, склон увеличили, выровняли, привели в достойный вид. Поставили небольшой бугельный подъемник. И организовали детскую спортивную школу», - поделилась воспоминаниями Надежда.

Каждый зимний сезон «Снегопад» открывает свою горнолыжную школу, которая пользуется у псковичей и гостей города особой популярностью. Но только в снежную зиму, рассказала предприниматель:

«Конечно, прошлая аномально теплая зима - не показатель. За весь сезон наш центр отработал всего шесть дней».

Большой выбор снаряжения для катания на лыжах и сноуборде. Но самое главное преимущество — это возможность бесплатного обучения детей и взрослых, которые только решили заняться снежными видами спорта.

«Если есть свой инвентарь, то посетители платят только за подъемник. Их сопровождает опытный инструктор, который обучает основам катания и знакомит с техникой безопасности» - сообщила Надежда.

Если инвентаря нет, то его можно взять на прокат. Снаряжение закуплено достаточно для того, чтобы никто не стоял в очереди и всем хватило. Персонал для центра отдыха выбирали тоже самостоятельно. Претенденты проходили строгий отбор по нескольким пунктам:

«Ищем молодых, энергичных, способных. Тех, кто хотел бы обучиться и заниматься этим направлением. Технику ставим, обучаем. Конечно, хочется, чтобы человек был коммуникабельным. У нас катание начинается с 4 лет и важен индивидуальный подход к детям».

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад»

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад»

ДОРОГАЯ ПУШКА

Кроме стандартного набора снаряжения, предпринимателям необходимо было выделить средства и для более дорогого оборудования.

«Трудностей много. Если не брать кредитов - ничего не сможешь сделать, поскольку вливания серьезные. У нас есть снежная пушка, которая в зимний период при минусовой температуре делает снег. Он лучше подходит для катания и дольше держится чем природный».

А в 2015 году произошло обновление центра, куда были вложены крупные инвестиции: «Во время реконструкции Финского парка нам поставили задачу: привести все домики в надлежащий вид. Поэтому синие вагончики, которые здесь были, мы заменили на деревянные срубы».

ТРОГАТЬ ПАМЯТНИК НЕЛЬЗЯ

В связи с тем, что участок предпринимателям достался с фрагментом древней стены, то они также приняли участие в сохранении культурного наследия:

«Трогать памятник нельзя. Поэтому стену мы законсервировали и закрыли крышей, чтобы не разрушалась» - поделилась Надежда.

«Снегопад» ежегодно становится базой для соревнований. Дети и ребята постарше состязаются в показательных выступлениях на горных лыжах, прыгают с трамплина на сноуборде.

«Зимой у нас очень много людей, очень весело. Стараемся каждый год по возможности проводить соревнования по горнолыжному спорту в разных возрастных категориях и показательные выступления сноубордистов. Часто проводим мероприятия вместе с городским Молодежным центром. Мы берем на себя спортивную часть, а они – развлекательную».

«СНЕГОПАД» ЛЕТОМ

«Если зимой у нас горные лыжи, ватрушки, сноуборды, то в теплое время года открыт летний парк: прокат велосипедов, роликов, детских электромобилей»,- говорит Надежда.

На лыжах и сноубордах предприниматели не остановились и стараются развивать свой бизнес. Закупают для центра все новое оборудование и идут в ногу со временем.

«Сейчас востребованы такие новые направления, как гироскутеры, элетросамокаты. Это очень привлекает и детей, и взрослых. А из простого — по-прежнему в моде велосипеды. Хотелось бы велосипедами-тандемами разжиться — о них иногда спрашивают, особенно туристы. Но пока мы не можем себе такие покупки позволить».

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад»

Фото предоставлено Центром отдыха «Снегопад»

Еще одним популярным направлением стал активный детский отдых. Сдаются в аренду беседки для проведения праздников. Также в наличие батуты и водные шары. Веревочный парк тоже пользуется спросом.

Но из-за ограничений по коронавирусу, не все удалось открыть центру в этом году.

«Мы смогли открыться только во вторую очередь, когда открывались веранды, кафе. Но веревочный парк уже не стали на месяц устанавливать - не рентабельно. Бассейны с водными шарами тоже не стали ставить — там много контактных поверхностей, а как мы эти шары внутри обработаем?»

ПЛАНОВ ПО РАЗВИТИЮ МНОГО

«Хочется новые направления осваивать. Возможно, организуем троллей: скоростной спуск по тросу. Склон позволяет. Но нужно привлекать специалистов, потому что главное - безопасность. Перенимаем опыт у других, «подсматриваем» как другие базы живут. Сотрудничаем с европейскими турбазами, в Ленобласти все турбазы объездили. Если есть возможность что-то новое освоить — стараемся» - поделилась Надежда.

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