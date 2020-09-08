Санаторий «Хилово» объявляет об акции «Золотая осень»

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В стоимость путевки входит проживание, питание, два посещения лечащего врача, а также медицинские услуги - трехразовый прием минеральной воды, терренкур, ЛФК (через день), 8 процедур лазеро- или магнитотерапии, ванны с сероводородными и бромно-борными рассолами, жемчужные и минеральные (одна из ванн по назначению врача, 3 процедуры), через день — бассейн.

Акция проходит с 26 сентября по 7 октября. При размещении в номере категории «стандарт» трех- или четырехспального корпуса цена путевки начинается от 15 100 рублей. В случае размещения в номере «комфорт» двухспального корпуса стоимость - от 21 700 рублей.

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Для бронирования путевки необходимо заполнить заявку на главной странице сайта hilovo.org или позвонить по телефонам 8 (921) 001 1865 (с 8:00 до 19:30 ежедневно). Заявку можно отправить и на электронную почту: 2501865@mail.ru.

В санатории напоминают, что количество мест и категорий номеров ограничено в связи с высоким спросом.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.