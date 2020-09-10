Псковский фотограф соединил воедино прошлое и настоящее Гдова

Фото: Алексей Алексей Матвеев. Центральная улица. Проход пеших немцев

Уроженец Гдова Алексей Матвеев соединил прошлое и настоящее в своем фотопроекте «Связь времен. Гдов».

Фото: Алексей Алексей Матвеев.

Находясь на карантине, молодой человек решил посвятить время обработке фотографий. Суть фотопроекта «Связь времен. Гдов» в совмещении кадров современного города и архивных снимков времён Великой Отечественной войны.

Фото: Алексей Алексей Матвеев.

Фотограф рассказал, что проект "Связь времен" придумал фотограф Сергей Ларенков. Он первым начал совмещать фотографии осажденного Ленинграда с современным Санкт-Петербургом.

Фото: Алексей Алексей Матвеев.

Как сообщил Алексей "Комсомольской правде в Пскове", его на этот проект вдохновили фотографии военных лет. «Они эмоционально очень сильные, хотелось как-то поделиться, погрузить людей в то, что увидел в них я», - сообщил фотограф.

Фото: Алексей Алексей Матвеев. Афанасьевская церковь.

Алексей отыскал порядка 30 архивных фотокадров Гдова. Все они, как рассказал фотограф, с просторов Интернета. Но для того, чтобы повторить фотопроект в Пскове, нужен свой герой: "Чтобы подобное сделать для Пскова, нужны архивные фотографии, время и понимание, где они были сделаны".

Фото: Алексей Алексей Матвеев.

"Начать фотопроект "Связь времен. Псков" может любой способный фотограф Пскова - заключил автор. - если уже не начал. Возможно, мы просто пока о нем еще не знаем".