Появились фотографии дома семьи Ксении Собчак в Псковской области

Собчак с мамой / Фото из открытых источников

В деревне Остров Плюсского района обнаружили дом, который принадлежит матери известной телеведущей Ксении Собчак.

Стало известно, что Ксения Собчак в детстве приезжала в псковскую деревню на лето. Людмила Нарусова рассказала, что Ксения до сих пор вспоминает эти места, где ее «растили на козьем молоке козы Вербы, щуках из реки Плюсса и на плюсской чернике».

Фото: ПАИ

В семейном архиве до сих пор сохранились фотографии маленькой Ксении Собчак из деревни в Острове. Выяснилось, что скоро «родовое гнездо» пойдет под снос. Знаменитая семья построит там новый дом, который уже не будет пустовать, его они планируют посещать намного чаще.

Фото: ПАИ

Соседи строительству нового дома не препятствуют: «Деревня наша старинная, появилась 500 лет назад, мы прикладываем все усилия, чтобы деревня жила и люди сюда тянулись. Поэтому мы всегда будем рады увидеть Людмилу Борисовну в гостях»

Фото: ПАИ

Во время поездки к Людмиле Нарусовой обратились жильцы деревни и попросили помочь с оформлением земельного участка под местной часовней, которую строили общими силами. Как сообщил корреспондент Псковского агентства информации, Людмила Нарусова обещала помочь.